Депутат гордумы Нижнего Новгорода Владимир Тарасов принял участие в Горьковских чтениях-2022 Общество

Городская Дума Нижнего Новгорода Фото: НИА "Нижний Новгород"

Депутат гордумы Нижнего Новгорода Владимир Тарасов принял участие в Горьковских чтениях-2022. Об этом сообщает пресс-служба городской Думы.

Согласно информации, 28 марта заместитель председателя городской Думы Нижнего Новгорода Владимир Тарасов принял участие в мероприятиях традиционных Горьковских чтений, организованных Государственным ордена Почета музеем А.М.Горького и Университетом Лобачевского при поддержке городской Думы.

"Символично, что Горьковские чтения проводятся в день рождения Алексея Максимовича. Сегодня мы отдаем дань памяти нашему земляку, которого знают и почитают во всем мире. "Человек – это звучит гордо! Надо уважать человека" - эти строки из пьесы "На дне" могли бы стать эпиграфом ко всему собранию сочинений Горького. Я надеюсь, что благодаря научной конференции откроются новые страницы в изучении творчества великого писателя", - отметил Владимир Тарасов в приветственном слове к участникам мероприятия.

По итогам открытия пленарного заседания Владимир Тарасов вместе с почетными гостями конференции писателем Павлом Басинским и правнуками Горького Максимом и Екатериной Пешковыми возложили цветы к памятнику Горького. Затем в зале заседаний городской Думы Нижнего Новгорода состоялось выступление Павла Басинского перед нижегородскими учителями русского языка и литературы с лекцией о пьесе Горького «На дне», трансляция которой велась на сайте Думы.

"Традиция горьковедов встречаться, обсуждать творчество писателя, делиться научными изысканиями существует с 1943 года. Несмотря на Великую Отечественную войну, культурная жизнь в стране продолжалась. На Горьковские чтения приезжают потомки Алексея Максимовича, собираются российские и зарубежные ученые-словисты, молодежь. Мне довелось участвовать в них несколько раз, и должен сказать, что это одна из самых сильных литературоведческих конференций в России",- рассказал Павел Басинский.

Общение участников конференции продолжилось в Музее-квартире А.М.Горького на выставке "Время драмы", посвященной 120-летию с момента создания пьесы "На дне". На память о Нижнем Новгороде Владимир Тарасов вручил потомкам писателя Максиму и Екатерине Пешковым иллюстрированные подарочные издания и сувениры, выпущенные к 800-летию города.

СПРАВКА:

Павел Басинский - российский писатель, литературовед и литературный критик. Кандидат филологических наук, член Союза российских писателей. Автор наиболее полной неподцензурной биографии Максима Горького, изданной в 2005 году. Лауреат Государственной премии РФ, лауреат премии "Антибукер" в номинации "Луч света". Автор текста "Тотального диктанта" 2019 года.