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Общество

Команда ОМК стала победителем регионального фестиваля ГТО

29 марта 2022 15:48  [27] Общество

Фото: архив ОМК

Команда выксунского завода Объединенной металлургической компании (ОМК) заняла первое место в корпоративной лиге на фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) среди трудовых и студенческих коллективов. 

Сообщается, что в фестивале, прошедшем в Нижнем Новгороде, приняли участие 32 команды предприятий и вузов области. Спортсмены соревновались в выполнении традиционного комплекса ГТО: подтягивания, отжимания, прыжки, приседания, наклоны, стрельба и плавание. 

Выксунский завод ОМК представляли 6 человек. По итогам соревнований спортсмены из Выксы заняли первое место в общекомандном зачете корпоративной лиги, опередив ближайшего соперника более чем на 200 очков, и получили переходящий кубок.  

"На выксунском заводе ОМК свыше 23% сотрудников активно занимаются спортом, часть из них являются обладателями знаков отличия ГТО разного уровня. Мы в свою очередь всесторонне поддерживаем коллег в этом направлении, продвигаем принципы здорового образа жизни в коллективах и создаем комфортные условия для занятия спортом. Успешное выступление нашей команды на региональном уровне хорошее тому подтверждение", – отметил управляющий директор выксунского завода ОМК Александр Барыков. 

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Теги:
ГТО ОМК
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