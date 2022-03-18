Нижегородские школьники прошли обучение в Русском музее фотографии Культура и отдых

Нижегородские школьники прошли обучение в Русском музее фотографии, сообщает пресс-служба правительства региона.

Уже 40 учеников школ Нижнего Новгорода, Богородского, Кстовского, Сокольского, Володарского, Первомайского, Дивеевского и Тонкинского районов прошли обучение в рамках проекта "Удивительная фотография" в Русском музее фотографии.

В течение месяца сотрудники музея проводили практические и онлайн-занятия по искусству фотографии. Теоретическая программа курса посвящалась истории возникновения фотографии, основным этапам развития фототехники, главным жанрам фотоискусства: портрету, пейзажу и натюрморту. Важной частью обучения было виртуальное знакомство с музейными коллекциями. Среди них работы Андрея Карелина и Максима Дмитриева, которые входят в золотой фонд российской фотографии, а также различные фотокамеры. После каждого теоретического занятия дети получали домашние задания по фотосъемке.

Как пояснила директор Русского музея фотографии Вера Тарасова, практические занятия проводились на улицах города. "Поймать эмоции в портрете, справиться с ярким весенним солнцем или вечерним освещением, снимая пейзаж, – это задачи для профессиональных фотографов, которые участники успешно выполнили", - добавила она.

Результатом проекта станет итоговая выставка "Удивительная фотография" в выставочном зале "Объектив" библиотеки им. А.С.Макаренко, где будут представлены в сравнении первые и итоговые снимки участников проекта.

Второй набор детей в рамках проекта запланирован на июнь 2022 года.