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Бизнес

ВТБ: продажи ипотеки с господдержкой могут вырасти на 40% после модернизации программы

30 марта 2022 11:42  [2] Бизнес

Фото: пресс-служба компании

ВТБ оценил эффект от перезапуска льготной ипотеки. Увеличение максимальной суммы кредита уже во втором квартале позволит банку на 40% нарастить объем продаж по всем госпрограммам. По оценке ВТБ, сопоставимый результат может показать и рынок жилищного кредитования в этом сегменте. 

Обновленная госпрограмма будет пользоваться спросом у населения, поскольку в текущих условиях льготные кредиты остаются наиболее доступной возможностью приобрести квартиру. Расширение в 2-4 раза максимальной суммы кредита в рамках господдержки увеличит число потенциальных заемщиков.   

В ВТБ прогнозируют, что уже во втором квартале банк может нарастить выдачи по всем программам льготной ипотеки на 40% - почти до 160 млрд рублей. Доля таких сделок в общем объеме продаж увеличится в два раза – до 80%. 

"В марте мы уже зафиксировали тренд на перераспределение клиентского спроса в сторону программ с господдержкой. В сравнении с февралем ВТБ нарастил их выдачу на треть. Решение правительства модернизировать льготную ипотеку значительно усилит этот эффект. В ближайшие три месяца ВТБ может увеличить объем продаж по всем госпрограммам на 40%. По нашим оценкам, во втором квартале общерыночные выдачи ипотеки в этом сегменте покажут схожие темпы", - прокомментировал вице-президент, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин.  

Эксперт ипотечного рынка добавил, что пересмотр ценовых параметров по основной программе господдержки и рост ставки до 12% не окажет существенного влияния на долговую нагрузку заемщиков. 

"Модернизация господдержки окажет положительный эффект и на строительную отрасль. Изменения позволят локомотиву экономики поддерживать темпы своего развития. В целом это обеспечит стабильный спрос на оборудование и материалы, которые производятся в российских регионах, что в текущих условиях позволит сохранить рабочие места и стимулировать экономический рост", - сказал Евгений Дячкин.   

ВТБ принимает активное участие в выдаче ипотеки с госсубсидированием. На российском рынке доля банка в продажах таких кредитов составляет 23%. За все время работы господдержки клиенты провели в ВТБ свыше 194 тысяч сделок более чем на 650 млрд рублей. Доля госпрограмм в общем объеме выдач банка сегодня достигает 45%. 

ВТБ первым из банков начал работать по новым условиям льготной ипотеки. Клиенты могут подать заявку на жилищный кредит по новым условиям в офисах и на сайте банка. Первые сделки банк проведет с даты вступления в силу постановления Правительства РФ. 

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Теги:
Банки ВТБ
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