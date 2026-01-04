Более 1,7 тысячи нижегородцев нашли работу благодаря мини-ярмаркам вакансий Экономика

Фото: Управление по труду и занятости населения Нижегородской области

Более 1,7 тысячи человек нашли работу в 2025 году благодаря мини-ярмаркам вакансий, которые проводил Нижегородский кадровый центр "Работа России".

Этот результат на 50% выше показателя прошлого года, когда трудоустроиться через такие мероприятия смогли 1,1 тысячи соискателей. Нижегородцы устраивались на должности аппаратчиков, слесарей, резчиков бумаги, инженеров, слесарей-ремонтников, поваров, бухгалтеров и по другим специальностям.

Директор кадрового центра "Работа России" Людмила Егорова подчеркнула, что главная цель мини-ярмарок — обеспечить кадрами ключевые отрасли региональной экономики. По её словам, в 2025 году мероприятия организовывались для различных категорий граждан - участников СВО и членов их семей, людей с инвалидностью, граждан предпенсионного возраста. Также регулярно проводились ярмарки для безработных и тех, кто хочет сменить профессию или пройти переобучение.

В мини-ярмарках приняли участие свыше 1,8 тысячи работодателей из разных сфер: от оборонно-промышленного комплекса и сельского хозяйства до ЖКХ и социальной сферы. Всего соискателям было предложено более 18,3 тысячи вакансий.

Руководитель областного управления по труду и занятости Игорь Пантюхин отметил, что большинство предложений (60-70%) касаются рабочих профессий. В числе наиболее востребованных специалистов — наладчики станков с ЧПУ, токари, фрезеровщики, швеи, слесари-ремонтники. По его словам, при выборе вакансии нижегородцы обращают внимание не только на уровень зарплаты, но и на социальные гарантии и перспективы карьерного роста.

За год служба занятости провела более тысячи мини-ярмарок, что почти на 35% больше по сравнению с 2024 годом, когда таких мероприятий было 746.

Подобрать подходящую вакансию можно и самостоятельно — на портале "Работа России" размещено свыше 25,9 тысячи актуальных предложений. Также можно обратиться в любой офис Нижегородского кадрового центра или узнать подробности в официальной группе учреждения (https://vk.com/trudnnov).

Напомним, с 2025 года по поручению президента РФ Владимира Путина реализуется нацпроект "Кадры". Все мероприятия нацпроекта направлены на то, чтобы быстро и качественно готовить специалистов под запросы работодателей за счёт совместной работы бизнеса, образовательных учреждений и государства.

Сообщалось, что в прошлом году обучение по нацпроекту "Кадры" прошли более 6 тысяч нижегородцев.