Какие медицинские услуги станут бесплатными для нижегородцев
Графики работы банков, поликлиник и почты в новогодние праздники
Автобусные маршруты Нижнего Новгорода изменятся с 1 января
Куда сходить в новогодние каникулы-2026 в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
04 января 2026 09:54Более 1,7 тысячи нижегородцев нашли работу благодаря мини-ярмаркам вакансий
03 января 2026 17:29Двое нижегородцев стали миллионерами в первый день 2026 года
03 января 2026 13:25Прожиточный минимум вырос в Нижегородской области в начале 2026 года
03 января 2026 12:15Более 220 ярмарок "Покупайте нижегородское" в 49 муниципалитетах региона прошло в 2025 году
02 января 2026 15:38Нижегородский минград утвердил облик первого дома нового ЖК у Карповской церкви
02 января 2026 13:3258,5 млн рублей направят на ремонт сквера космонавта Комарова в Нижнем Новгороде
31 декабря 2025 15:49Нижегородская область стала лидером в России по привлечению средств ФРП
30 декабря 2025 18:45Завод "РУМО" выплатил еще более 110 млн рублей долга по зарплате
30 декабря 2025 15:00Ремонтом Р-158 в Дальнеконстантиновском округе займется компания из Татарстана
30 декабря 2025 14:28Большая Покровская вошла в число самых дорогих торговых улиц России
Экономика

Более 1,7 тысячи нижегородцев нашли работу благодаря мини-ярмаркам вакансий

04 января 2026 09:54 Экономика
Более 1,7 тысячи нижегородцев нашли работу благодаря мини-ярмаркам вакансий

Фото: Управление по труду и занятости населения Нижегородской области

Более 1,7 тысячи человек нашли работу в 2025 году благодаря мини-ярмаркам вакансий, которые проводил Нижегородский кадровый центр "Работа России".

Этот результат на 50% выше показателя прошлого года, когда трудоустроиться через такие мероприятия смогли 1,1 тысячи соискателей. Нижегородцы устраивались на должности аппаратчиков, слесарей, резчиков бумаги, инженеров, слесарей-ремонтников, поваров, бухгалтеров и по другим специальностям.

Директор кадрового центра "Работа России" Людмила Егорова подчеркнула, что главная цель мини-ярмарок — обеспечить кадрами ключевые отрасли региональной экономики. По её словам, в 2025 году мероприятия организовывались для различных категорий граждан - участников СВО и членов их семей, людей с инвалидностью, граждан предпенсионного возраста. Также регулярно проводились ярмарки для безработных и тех, кто хочет сменить профессию или пройти переобучение.

В мини-ярмарках приняли участие свыше 1,8 тысячи работодателей из разных сфер: от оборонно-промышленного комплекса и сельского хозяйства до ЖКХ и социальной сферы. Всего соискателям было предложено более 18,3 тысячи вакансий.

Руководитель областного управления по труду и занятости Игорь Пантюхин отметил, что большинство предложений (60-70%) касаются рабочих профессий. В числе наиболее востребованных специалистов — наладчики станков с ЧПУ, токари, фрезеровщики, швеи, слесари-ремонтники. По его словам, при выборе вакансии нижегородцы обращают внимание не только на уровень зарплаты, но и на социальные гарантии и перспективы карьерного роста.

За год служба занятости провела более тысячи мини-ярмарок, что почти на 35% больше по сравнению с 2024 годом, когда таких мероприятий было 746.

Подобрать подходящую вакансию можно и самостоятельно — на портале "Работа России" размещено свыше 25,9 тысячи актуальных предложений. Также можно обратиться в любой офис Нижегородского кадрового центра или узнать подробности в официальной группе учреждения (https://vk.com/trudnnov).

Напомним, с 2025 года по поручению президента РФ Владимира Путина реализуется нацпроект "Кадры". Все мероприятия нацпроекта направлены на то, чтобы быстро и качественно готовить специалистов под запросы работодателей за счёт совместной работы бизнеса, образовательных учреждений и государства.

Сообщалось, что в прошлом году обучение по нацпроекту "Кадры" прошли более 6 тысяч нижегородцев. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Работа Трудоустройство
Поделиться:
Новости по теме
29 декабря 2025 16:50Сварщик стал одной из самых востребованных и высокооплачиваемых профессий
25 декабря 2025 16:35Путин констатировал дефицит рабочей силы на рынке труда в России
22 декабря 2025 10:06Три нижегородских предприятия перешли в режим простоя
15 декабря 2025 10:40Более 20% нижегородцев готовы снизить зарплатные ожидания ради трудоустройства
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Новогодний мэппинг на башне Нижегородского кремля: как это выглядит
03 января 2026 17:59Новогодний мэппинг на башне Нижегородского кремля: как это выглядит
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных