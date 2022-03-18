Портфель вкладов банка "Открытие" вырос на четверть Бизнес

С начала года в банке "Открытие" объем срочных вкладов розничных клиентов, без учета Private, вырос на 23% и на конец первого квартала превысил 400 млрд рублей. На 1 января 2022 года этот показатель находился на уровне 327 млрд, сообщили в пресс-службе банка.

Наиболее значительный рост портфель депозитов показал в последний месяц – период высоких ставок по классическим сберегательным продуктам. За март более 50 тысяч человек открыли вклад в "Открытии", объем вкладов увеличился на 55 млрд рублей.

У частных клиентов наибольшей популярностью сейчас пользуются вклады сроком на 6 месяцев – их доля в портфеле составляет около 71%. При этом половина вкладчиков оформили депозит онлайн.