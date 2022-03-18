Теплоэнерго
Скорость движения электросамокатов вновь ограничат
Туротрасль поддержат в Нижегородской области
Предприниматели смогут бесплатно открыть бизнес ВКонтакте
Еще четыре платные парковки появятся в Нижнем
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 28 марта 2022 года
Рециркулятор
Телефон доверия
Последние новости рубрики Общество
31 марта 2022 16:27  [24] Большое Болдино включено в перечень исторических поселений Нижегородской области
31 марта 2022 16:23  [28] Управление Росреестра по Нижегородской области проведёт ряд горячих телефонных линий в апреле
31 марта 2022 15:28  [105] Федеральные и региональные награды вручили нижегородцам на заседании ЗС НО 31 марта
31 марта 2022 15:14  [107] Сеть ресторанов KFC продолжает работу в Нижегородской области
31 марта 2022 15:03  [119] Отремонтированные в прошлом году центральные улицы Нижнего Новгорода не пострадали за прошедшую зиму
31 марта 2022 14:47  [105] Почти 3 тысячи обращений поступило в Заксобрание Нижегородской области в 2021 году
31 марта 2022 14:36  [273] Одиннадцать районов Нижегородской области преобразуют в муниципальные округа
31 марта 2022 14:28  [145] Депутаты Заксобрания Нижегородской области предложили размещать расписание общественного транспорта в интернете
31 марта 2022 14:15  [130] Полпред президента РФ в ПФО провел заседание Коллегии по вопросам безопасности в Нижнем Новгороде
31 марта 2022 13:53  [146] Нижегородцев призвали увековечить в Книге Памяти информацию о родственниках - участниках ВОВ
Общество

Управление Росреестра по Нижегородской области проведёт ряд горячих телефонных линий в апреле

31 марта 2022 16:23  [28] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Управление Росреестра по Нижегородской области в апреле проведёт тематические горячие телефонные линии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе телефонных линий специалисты проконсультируют жителей региона по ряду актуальных тем.

1 апреля с 9:00 до 11:00, тема: "Отказ от права собственности на земельный участок (земельную долю)", тел: 8 (831) 639-11-78.

5 апреля с 10:00 до 11:00, тема "Вопросы, возникающие при осуществлении государственной регистрации и снятии арестов, запретов", тел.: 8 (831) 664-20-30.

7 апреля с 10:00 до 12:00, тема: "Сроки, устанавливаемые для устранения нарушений земельного законодательства, возможность их продления", тел.: 8 (831) 915-30-13.

7 апреля с 10:00 до 12:00, тема: "Государственный кадастровый учёт и государственная регистрация прав на объекты вспомогательного использования", тел.: 8 (831) 464-11-63.

11 апреля с 10:00 до 12:00, тема: "Ведение государственного фонда данных полученных в результате проведения землеустройства", тел.: 8 (831) 334-06-60.

14 апреля с 9:00 до 12:00, тема: "Договоры долевого участия в строительстве, требования к их содержанию", тел.: 8 (831) 171-26-74.

15 апреля с 9:00 до 11:00, тема: "Предоставление государственной услуги в сфере государственной регистрации в электронном виде", тел.: 8 (831) 303-35-96.

18 апреля с 10:00 до 12:00, тема: "Особенности регистрации права совместной собственности и определение долей в праве совместной собственности супругов", тел.: 8 (831) 344-22-32.

18 апреля с 10:00 до 12:00, тема: "Контрольно-надзорные мероприятия по охране и использованию земель, проводимые в рамках Федерального закона № 248-ФЗ от 31.07.2020 г. "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ", тел.: 8 (831) 454-75-08.

19 апреля с 10:00 до 12:00, тема: "Государственная регистрация прав на общее имущество, входящее в состав многоквартирного дома", тел.: 8 (831) 522-17-07.

19 апреля с 15:00 до 17:00, тема: "Особенности банкротства юридических лиц", тел.: 8 (831) 464-11-63.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
горячая линия Росреестр Телефонная линия
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
18 марта 2022 14:05Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
Кирилл Зайцев «Мой Лермонтов»
Архив
Крик Лангусты
Наш класс
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph