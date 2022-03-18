Управление Росреестра по Нижегородской области проведёт ряд горячих телефонных линий в апреле Общество

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Управление Росреестра по Нижегородской области в апреле проведёт тематические горячие телефонные линии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе телефонных линий специалисты проконсультируют жителей региона по ряду актуальных тем.

1 апреля с 9:00 до 11:00, тема: "Отказ от права собственности на земельный участок (земельную долю)", тел: 8 (831) 639-11-78.

5 апреля с 10:00 до 11:00, тема "Вопросы, возникающие при осуществлении государственной регистрации и снятии арестов, запретов", тел.: 8 (831) 664-20-30.

7 апреля с 10:00 до 12:00, тема: "Сроки, устанавливаемые для устранения нарушений земельного законодательства, возможность их продления", тел.: 8 (831) 915-30-13.

7 апреля с 10:00 до 12:00, тема: "Государственный кадастровый учёт и государственная регистрация прав на объекты вспомогательного использования", тел.: 8 (831) 464-11-63.

11 апреля с 10:00 до 12:00, тема: "Ведение государственного фонда данных полученных в результате проведения землеустройства", тел.: 8 (831) 334-06-60.

14 апреля с 9:00 до 12:00, тема: "Договоры долевого участия в строительстве, требования к их содержанию", тел.: 8 (831) 171-26-74.

15 апреля с 9:00 до 11:00, тема: "Предоставление государственной услуги в сфере государственной регистрации в электронном виде", тел.: 8 (831) 303-35-96.

18 апреля с 10:00 до 12:00, тема: "Особенности регистрации права совместной собственности и определение долей в праве совместной собственности супругов", тел.: 8 (831) 344-22-32.

18 апреля с 10:00 до 12:00, тема: "Контрольно-надзорные мероприятия по охране и использованию земель, проводимые в рамках Федерального закона № 248-ФЗ от 31.07.2020 г. "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ", тел.: 8 (831) 454-75-08.

19 апреля с 10:00 до 12:00, тема: "Государственная регистрация прав на общее имущество, входящее в состав многоквартирного дома", тел.: 8 (831) 522-17-07.

19 апреля с 15:00 до 17:00, тема: "Особенности банкротства юридических лиц", тел.: 8 (831) 464-11-63.