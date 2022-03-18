Нижегородцы смогут предложить свои идеи по повышению пропускной способности улично-дорожной сети города Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Нижегородцы смогут предложить свои идеи по повышению пропускной способности улично-дорожной сети города. Об этом сообщает администрация Нижнего Новгорода.

Согласно информации, 4 апреля с 8:00 до 15:00 департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации города проводит "горячую телефонную линию" по теме: "Прием предложений по повышению пропускной способности улично-дорожной сети города Нижнего Новгорода".

Нижегородцы могут высказать свои предложения по телефону "горячей линии": 282-50-23.