Пособия для семей нижегородских срочников выросли на 5,6% Общество

В Нижегородской области увеличили размеры пособий, которые получают семьи военнослужащих, проходящих службу по призыву. С февраля выплаты выросли на 5,6%, сообщили в Отделении СФР по Нижегородской области.

Теперь беременная супруга призывника может получить единовременное пособие в размере 45 054,24 рубля. Оно положено женщинам, срок беременности которых достиг 180 дней. Получить выплату также могут жены курсантов первого курса военного училища или военной кафедры.

Также выросла ежемесячная выплата на ребенка срочника. Теперь она составляет 19 308,96 рубля.

Оба пособия ежегодно индексируются и имеют фиксированный размер. Чтобы оформить выплаты, нужно подать заявление и необходимые документы в клиентскую службу Социального фонда.

Кроме того, жена призывника может получать отдельное ежемесячное пособие на ребенка до трех лет. Если мама не может оформить его сама, это вправе сделать другой член семьи, который фактически ухаживает за малышом — например, бабушка, дедушка или опекун.

Ранее сообщалось, что пособия по материнству увеличились в Нижегородской области с 1 февраля.