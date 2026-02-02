Первая автобусно-трамвайная выделенка появится в Нижнем Новгороде
Общество

Нижегородская модель упоминается в рассекреченных файлах Эпштейна

02 февраля 2026 10:57
Нижегородская модель упоминается в рассекреченных файлах Эпштейна

Фото: pixabay.com

Имя нижегородки фигурирует в недавно рассекреченных материалах Министерства юстиции США, связанных с делом американского миллиардера Джеффри Эпштейна, обвинявшегося в торговле людьми и сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.

Согласно опубликованным документам, в октябре 2016 года некая женщина по имени Вера представила Эпштейну 28-летнюю Елену. В переписке сообщалось, что она окончила университет, имеет диплом переводчика, владеет английским и немного французским, играет в волейбол и ранее работала моделью. На тот момент она уже была старшим специалистом в компании мобильной связи в Нижнем Новгороде.

Позже Вера передала Эпштейну контакты Елены, и в ноябре 2016 года они начали общение через Skype.

Также из материалов известно, что во время проведения матчей чемпионата мира по футболу в 2018 году помощница Эпштейна бронировала авиабилеты и гостиницы в столице Приволжья.

Напомним, Эпштейна обвиняли в организации сети сексуальной эксплуатации несовершеннолетних и торговле людьми. До суда он не дожил. Его смерть в тюрьме официально признана самоубийством, однако до сих пор вызывает сомнения.

В конце января Минюст США опубликовал около трех млн страниц документов, включая письма, фотографии и видеозаписи, собранные ФБР в рамках многолетнего расследования.

Ранее сообщалось, что пострадавшие от нижегородского модельного агентства обратились в Генпрокуратуру.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

