Нижегородская модель упоминается в рассекреченных файлах Эпштейна Общество

Фото: pixabay.com

Имя нижегородки фигурирует в недавно рассекреченных материалах Министерства юстиции США, связанных с делом американского миллиардера Джеффри Эпштейна, обвинявшегося в торговле людьми и сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.

Согласно опубликованным документам, в октябре 2016 года некая женщина по имени Вера представила Эпштейну 28-летнюю Елену. В переписке сообщалось, что она окончила университет, имеет диплом переводчика, владеет английским и немного французским, играет в волейбол и ранее работала моделью. На тот момент она уже была старшим специалистом в компании мобильной связи в Нижнем Новгороде.

Позже Вера передала Эпштейну контакты Елены, и в ноябре 2016 года они начали общение через Skype.

Также из материалов известно, что во время проведения матчей чемпионата мира по футболу в 2018 году помощница Эпштейна бронировала авиабилеты и гостиницы в столице Приволжья.

Напомним, Эпштейна обвиняли в организации сети сексуальной эксплуатации несовершеннолетних и торговле людьми. До суда он не дожил. Его смерть в тюрьме официально признана самоубийством, однако до сих пор вызывает сомнения.

В конце января Минюст США опубликовал около трех млн страниц документов, включая письма, фотографии и видеозаписи, собранные ФБР в рамках многолетнего расследования.

Ранее сообщалось, что пострадавшие от нижегородского модельного агентства обратились в Генпрокуратуру.