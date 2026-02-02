Из-за ЧП в Кировской области изменились маршруты поездов через Нижний Новгород

Фото:
Движение поездов дальнего следования оказалось серьезно нарушено после инцидента на железной дороге в Кировской области. В общей сложности в пути следования задерживаются 20 пассажирских составов, девять из которых вынуждены следовать по измененным маршрутам. Об этом сообщили в пресс-службе ГЖД.
Нарушения в графике движения связаны с происшествием, произошедшим 1 февраля на перегоне между станциями Оричи и Шалегово, где с рельсов сошли 21 вагон грузового поезда.
Среди поездов, изменивших маршрут:
Для минимизации последствий и обеспечения перевозки пассажиров назначены резервные составы.
Так, на участке Галич – Москва отправился резервный поезд № 901. Он вышел в рейс в 2:30 2 февраля и следует с остановками, предусмотренными маршрутом поезда № 1 "Владивосток – Москва".
На направлении Котельнич – Нижний Новгород задействована "Ласточка" № 909. Поезд отправился в 23:05 1 февраля и следует по расписанию поездов № 11 "Новый Уренгой – Москва", № 91 "Северобайкальск – Москва" и № 31 "Киров – Москва".
Для участка Киров – Котлас назначен поезд № 914, отправлением 1 февраля. Он следует по графику поезда № 290 "Нижний Новгород – Котлас".
Кроме того, поезд № 11 "Нижний Новгород – Москва", отправившийся в 3:36 2 февраля, следует по расписанию, предусмотренному для маршрутов № 11 "Новый Уренгой – Москва", № 91 "Северобайкальск – Москва" и № 31 "Киров – Москва".
Железнодорожные службы продолжают работу по восстановлению нормального графика движения.
Ранее сообщалось, что восемь ДТП произошло на Горьковской ж/д в 2025 году.
