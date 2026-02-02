Первая автобусно-трамвайная выделенка появится в Нижнем Новгороде
Общество

Из-за ЧП в Кировской области изменились маршруты поездов через Нижний Новгород

02 февраля 2026 09:47 Общество
02 февраля 2026 09:47 Общество
Из-за ЧП в Кировской области изменились маршруты поездов через Нижний Новгород

Фото: Александр Воложанин

Движение поездов дальнего следования оказалось серьезно нарушено после инцидента на железной дороге в Кировской области. В общей сложности в пути следования задерживаются 20 пассажирских составов, девять из которых вынуждены следовать по измененным маршрутам. Об этом сообщили в пресс-службе ГЖД.

Нарушения в графике движения связаны с происшествием, произошедшим 1 февраля на перегоне между станциями Оричи и Шалегово, где с рельсов сошли 21 вагон грузового поезда.

Среди поездов, изменивших маршрут:

  • № 91 "Северобайкальск – Москва"  
  • № 1 "Владивосток – Москва"  
  • № 31 "Киров – Москва"  
  • № 11 "Новый Уренгой – Москва"  
  • № 311 "Воркута – Нижний Новгород"  
  • № 9 "Владивосток – Москва"  
  • № 131 "Ижевск – Санкт-Петербург"  
  • № 2 "Владивосток – Москва"  
  • № 290 "Нижний Новгород – Котлас"

Для минимизации последствий и обеспечения перевозки пассажиров назначены резервные составы.

Так, на участке Галич – Москва отправился резервный поезд № 901. Он вышел в рейс в 2:30 2 февраля и следует с остановками, предусмотренными маршрутом поезда № 1 "Владивосток – Москва".

На направлении Котельнич – Нижний Новгород задействована "Ласточка" № 909. Поезд отправился в 23:05 1 февраля и следует по расписанию поездов № 11 "Новый Уренгой – Москва", № 91 "Северобайкальск – Москва" и № 31 "Киров – Москва".

Для участка Киров – Котлас назначен поезд № 914, отправлением 1 февраля. Он следует по графику поезда № 290 "Нижний Новгород – Котлас".

Кроме того, поезд № 11 "Нижний Новгород – Москва", отправившийся в 3:36 2 февраля, следует по расписанию, предусмотренному для маршрутов № 11 "Новый Уренгой – Москва", № 91 "Северобайкальск – Москва" и № 31 "Киров – Москва".

Железнодорожные службы продолжают работу по восстановлению нормального графика движения.

Ранее сообщалось, что восемь ДТП произошло на Горьковской ж/д в 2025 году.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

