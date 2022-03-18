Глеб Никитин: "День единения народов России и Белоруссии символизирует особую значимость наших отношений" Политика

Фото: НИА Нижний Новгород

Ежегодно 2 апреля отмечается День единения народов России и Белоруссии.

Именно в этот день в 1996 году был подписан договор об образовании сообщества двух стран, который стал первым шагом к будущему созданию Союзного государства.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил важность этой даты.

"День единения народов России и Белоруссии символизирует особую значимость наших отношений. Взятый Россией и Белоруссией курс на выстраивание союзнических отношений основан на естественном стремлении братских народов мирно жить и взаимовыгодно сотрудничать в рамках единого экономического и культурного пространства", – отметил Глеб Никитин в поздравительной телеграмме.

Как напомнил глава региона, Нижегородская область развивает партнерские связи с четырьмя регионами Республики Беларусь – Брестской, Витебской, Гродненской и Минской областями. Кроме того, муниципалитеты региона и Белоруссии заключили 28 соглашений о сотрудничестве.

"Убежден, что наша совместная деятельность по расширению взаимодействия и впредь будет способствовать дальнейшему укреплению Союзного государства", – сказал Глеб Никитин.

Для решения задач по развитию сотрудничества и увеличению взаимного товарооборота с 2006 года действует совет делового сотрудничества Нижегородской области и Республики Беларусь.

Как сообщили в департаменте внешних связей, уже на протяжении 20 лет в регионе осуществляет свою деятельность отделение посольства Республики Беларусь в России в Нижнем Новгороде, а в Минске – представительство Нижегородской области России в Белоруссии.

"В этот торжественный день желаю всем здоровья, счастья, оптимизма, гармонии, а также новых успехов во имя процветания наших братских народов", – сказал губернатор Нижегородской области.