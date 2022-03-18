Обучение работе с проектами программы "Голос поколения" стартовало в Нижнем Новгороде 2 апреля Общество

Фото предоставлено организаторами

В Нижнем Новгороде 2 апреля стартовал образовательный модуль по теме "Проектная работа" программы молодёжного управленческого резерва "Голос поколения".

Федеральная программа предполагает год обучения на четырех образовательных модулях по темам: "Лидерская позиция", "Клиентоцентричность", "Проектная работа" и "Развитие мышления".

Организатором программы молодёжного управленческого резерва "Голос поколения" выступает Росмолодёжь совместно с мастерской управления "Сенеж" президентской платформы "Россия – страна возможностей".

Участниками стали около 130 человек: специалисты из сферы молодёжной политики, студенты вузов, молодые сотрудники государственных и коммерческих организаций разных отраслей из регионов России. Это представители молодёжного управленческого резерва "Голос поколения" Росмолодёжи.

"Мы впервые проводим образовательную программу мастерской управления "Сенеж" в выездном формате: не "дома", в подмосковном Солнечногорске, а в гостеприимной Нижегородской области. Сегодня на третьем образовательном модуле собрались почти 100 человек: это самые активные слушатели программы молодёжного управленческого резерва "Голос поколения" Росмолодёжи, а также 28 участников из Нижнего Новгорода – работники сферы молодёжной политики, студенты вузов, сотрудники государственных, муниципальных и коммерческих организаций. Всех вас можно назвать будущей управленческой молодежной командой страны. На нашей программе вы сможете получить новые навыки, наладить взаимодействие и сотрудничество с командами из других регионов", - сказал генеральный директор президентской платформы "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров.

"Мы рады, что Нижний Новгород стал площадкой замечательного федерального проекта "Голос поколения". Это проект, позволяющий сформировать мощный кадровый резерв, который в перспективе станет ядром развития конкретно нашего региона и России в целом. Проектная деятельность в нашей области развита на очень высоком уровне. Все началось недавно, когда мы приступили к подготовке к масштабному празднику – 800-летию нашего прекрасного Нижнего Новгорода. В сфере молодежной политики у нас более 500 мощных проектов, одним из которых является молодежный центр "Высота". Это уникальная точка притяжения. Сюда приезжают ребята из школ, средних специальных учебных учреждений, высших образовательных учреждений области. И они не просто общаются, получают новые навыки, здесь зарождается наша молодежная проектная команда", - сказал в видеообращении к участникам программы заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

Программа развивает управленческие компетенции молодых лидеров, помогает переосмыслить сферы ценностей агентства, расширяет систему управленческого менторинга и "системы капиталообмена". Это позволит научить молодых людей инвестировать своё время и энергию в проектную работу, повышать свою ценность, развивать культурный капитал и создавать личный бренд.

"Третий образовательный модуль флагманской образовательной программы молодёжного управленческого резерва "Голос поколения" поможет повысить уровень управленческих компетенций молодежи нашей страны. Модуль об управлении проектами полностью сделан участниками нашей программы. Это значит, что мы не просто говорим и что-то делаем для молодежи, мы слышим молодежь – ее запросы и потребности, задачи. И мы вместе с ребятами проектируем под их конкретные задачи образовательную программу: они приглашают экспертов, обмениваются опытом, придумывают образовательные и культурные треки. Планируется, что по итогам работы самые активные приглашенные сейчас на третий модуль молодые люди из муниципалитетов Нижегородской области, которые ранее не участвовали в программе "Голос поколения", будут включены в состав слушателей и продолжат обучение с нами", - сказала советник руководителя Федерального агентства по делам молодежи Мадлен Батурина.

Проректор по образовательной деятельности мастерской управления "Сенеж" президентской платформы "Россия – страна возможностей" Мария Афонина сказала, что накануне третьего модуля проводили опрос участников программы "Голос поколения", чтобы понять, с какими проблемами приходится сталкиваться при реализации проектов для молодежи.

"Мы получили интересные результаты, они помогли нам спроектировать программу под задачи, которые сейчас стоят перед работающими в сфере молодежной политики специалистами. Как пример, одним из самых раздражающих факторов, по мнению слушателей, является сложность работы с командой. На втором месте – отсутствие команды как таковой либо неправильное распределение задач в ней. Ребятам сложно бывает договориться и прийти к единой концепции. Почти каждому десятому опрошенному мешают недостаточное финансирование и сильная загрузка, ненормированное рабочее время. Именно поэтому отдельное и большое внимание в рамках программы "Голос поколения" сейчас уделяется работе с проектной командой, умению распределять задачи, функционал. Именно здесь в рамках третьего модуля у участников будет возможность познакомиться не только с теориями проектного менеджмента, но и с ключевыми методами реализации проекта", - сказала Мария Афонина.

По информации мастерской управления "Сенеж" АНО "Россия — страна возможностей", обучение в Нижнем Новгороде продлится до 4 апреля.

Участников ждут мастер-классы о трендах проектного менеджмента и инструментах аналитики. Они получат знания об инновациях, цифровой грамотности и дизайн-мышлении, а также проанализируют форматы работы с командой.

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