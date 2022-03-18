Благотворительная онлайн-акция "День заботы" пройдет в России в седьмой раз Общество

Фото: сайт проекта

Благотворительная онлайн-акция "День заботы" пройдет в России в седьмой раз. Об этом сообщают организаторы.

Согласно информации, все собранные во время акции средства пойдут на поддержку проекта “Наставничество”: поиск и обучение новых наставников, психологическое сопровождение существующих пар, развитие проекта в новых городах и поиск старших друзей для 500 подростков из детских домов в 20 регионах России: Новосибирске, Екатеринбурге, Калининграде, Томске, Нижнем Новгороде, Перми, Иркутске, Уфе, Иванове, Красноярске, Оренбурге, Кирове, Чите, Рязани, Барнауле, Чебоксарах, Челябинске, Воронеже, Горно-Алтайске и Кемерово.

Организатор акции – благотворительный фонд "Солнечный город" совместно с коммуникационным агентством "АГТ-Сибирь". Информационный партнер акции – социальная сеть ВКонтакте.

В Нижегородской области акция проходит при участии благотворительного фонда "Жизнь без границ".

По данным Федерального банка о детях-сиротах в детских домах страны находится практически 25 тысяч подростков в возрасте от 11 до 18 лет, которые ждут свою новую семью. Но таких детей реже усыновляют или берут под опеку, чем ребят младшего возраста. "Наставничество" – один из самых эффективных проектов для подростков, находящихся в детских домах. Наставник – это взрослый волонтёр, который искренне интересуется жизнью ребенка, поддерживает его, помогает адаптироваться к реальной жизни и не даёт остаться наедине со своими проблемами после выпуска из детского дома или до того момента, пока ребенок не найдет семью.

11 апреля на сайте деньзаботы.рф будет работать специальный "калькулятор заботы", на котором любой желающий сможет рассчитать стоимость своего часа своей работы и пожертвовать один или несколько часов на поддержку проекта "Наставничество".

Чтобы проект продолжал работать в течение года – необходимо собрать по 1 000 000 рублей для каждого города. В эту сумму входят годовые зарплаты куратора проекта и психологов, которые занимаются поиском и обучением новых наставников, а также сопровождением уже существующих пар.

"В детском доме у детей нет ничего своего, и речь не про одежду или мебель. Речь про общее пространство, про выстроенные правила и систему. Как правило, рядом с ребятами нет ещё и близкого взрослого, который может поддержать и помочь пережить травму разрыва с кровными родителями, восстановить доверие к окружающему миру. Таким человеком может стать наставник. Мы реализуем проект "Наставничество" уже более 7 лет и можем судить о том, что близкий взрослый действительно имеет значение в жизни каждого из нас, не говоря уже о детях, у которых никого нет.

В этом году мы решили не отменять акцию, потому что "День заботы" – это хороший повод объединиться. Да, сейчас каждый из нас в какой-то мере ощутил, насколько это тяжело – когда ты испытываешь неопределенность и страх за свое будущее. Дети из детских домов живут с этим чувством постоянно. Во время акции "День заботы" у нас есть шанс помочь им найти опору и заботу в лице друга-наставника. Даже один час вашей работы способен изменить жизнь детей из детских домов", – говорит Марина Аксенова, директор благотворительного фонда “Солнечный город”.

С 2014 года благотворительный фонд "Солнечный город" ищет и обучает наставников для подростков из детских домов. Наставником может стать любой желающий старше 24 лет. Сейчас "Наставничество" работает в 20 городах страны, создано уже 905 пар наставник-подопечный. В Нижнем Новгороде проект был запущен в 2018 году, создано 85 пар.

"Наставничество – это возможность сделать что-то по настоящему важное в жизни. Наставничество – это когда ты идешь отдавать, а получаешь гораздо больше. Наставничество – это возможность сделать мир добрее. Наставничество – это возможность обрести лучшего друга. Проект "Наставничество" меняет жизнь не только детей, но и взрослых. Это возможность взглянуть на себя по-новому и делать, действительно, что-то ценное" – рассказывает Ольга Семенова, куратор проекта "Наставничество" в Нижнем Новгороде.

В этом году социальная сеть ВКонтакте стала информационным партнером акции "День Заботы". Здесь будет вестись текстовая трансляция акции, где каждый в режиме реального времени сможет следить за результатом сбора и поближе познакомиться с участниками и командой проекта "Наставничество" из разных городов. Кроме того, пользователи сети смогут стать участниками флешмоба и через приложение "Рассказать друзьям" разместить на своей странице открытку о том, что они считают заботой.

СПРАВКА:

"День заботы" – всероссийская акция благотворительного фонда "Солнечный город", которая проходит ежегодно в апреле при поддержке коммуникационного агентства "АГТ-Сибирь".

В 2021 году в акции приняло участие более двух тысяч человек и было собрано 5,9 млн рублей. Собранных средств хватило на работу проекта "Наставничество" в 14 регионах в течение 6 месяцев. Двигателем акции является поддержка неравнодушных людей, и традиционно об акции рассказывают: Тимур Родригез, актеры Мария Добржинская, Андрей Чернышов, Андрей Кайков, Михаил Багдасаров, солист Большого театра Эльчин Азизов, фитнес-модель Екатерина Усманова, социальная сеть "ВКонтакте", компании 2ГИС, СДЭК.

В 2021 году акция "День заботы" стала победителем национальной премии "Серебряный Лучник" в номинации "Благотворительность".