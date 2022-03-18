Более 60 человек эвакуировали во время пожара в жилом доме в Ленинском районе 5 апреля Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород", архив

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Пожарно-спасательные подразделения эвакуировали более 60 жильцов многоквартирного дома в Ленинском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Согласно информации, сообщение о пожаре в жилом доме на ул. Делегатская поступило на пульт диспетчера 5 апреля в 13:53.

Когда на место происшествия прибыли первые пожарно-спасательные подразделения, наблюдалось задымление в подвале.

Спасатели эвакуировали из дома 61 человека, в том числе 12 детей.



В 14:41 была объявлена локализация пожара на площади 9 кв.м, а в 15:03 - ликвидация его последствий. Всего в тушении пожара были задействованы 53 человека и 13 единиц спецтехники.

Как уточнили в МЧС, горел пол в бытовом помещении на первом этаже.



В результате происшествия никто не пострадал. Причина пожара устанавливается.

Ранее сообщалось, что почти 30 человек эвакуировали посреди ночи из-за пожара в многоэтажке в Московском районе.