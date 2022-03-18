Более 60 человек эвакуировали во время пожара в жилом доме в Ленинском районе 5 апреля

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Пожарно-спасательные подразделения эвакуировали более 60 жильцов многоквартирного дома в Ленинском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Согласно информации, сообщение о пожаре в жилом доме на ул. Делегатская поступило на пульт диспетчера 5 апреля в 13:53.
Когда на место происшествия прибыли первые пожарно-спасательные подразделения, наблюдалось задымление в подвале.
Спасатели эвакуировали из дома 61 человека, в том числе 12 детей.
В 14:41 была объявлена локализация пожара на площади 9 кв.м, а в 15:03 - ликвидация его последствий. Всего в тушении пожара были задействованы 53 человека и 13 единиц спецтехники.
Как уточнили в МЧС, горел пол в бытовом помещении на первом этаже.
В результате происшествия никто не пострадал. Причина пожара устанавливается.
Ранее сообщалось, что почти 30 человек эвакуировали посреди ночи из-за пожара в многоэтажке в Московском районе.
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