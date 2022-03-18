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ВТБ запустил онлайн-открытие счета ИП для розничных клиентов

05 апреля 2022 16:58  [90] Бизнес

ВТБ запустил дистанционное открытие расчетного счета для индивидуальных предпринимателей. Сервис доступен розничным клиентам – пользователям интернет-банка ВТБ Онлайн.

Открыть счет ИП в ВТБ могут физлица – индивидуальные предприниматели, кликнув на баннер в разделе «Услуги» интернет-банка ВТБ Онлайн. Заявка автоматически предзаполняется данными, которые уже есть в банке, клиенту нужно лишь выбрать подходящий пакет РКО.

При открытии счета для удобства предпринимателей ВТБ предлагает линейку из четырех пакетов услуг РКО. В каждый входят все необходимые на разных этапах развития бизнеса услуги, в том числе бесплатное открытие и сопровождение расчетного счета, бизнес-карта и неограниченное число внутрибанковских переводов. ВТБ дарит бесплатное обслуживание на год для клиентов пакета "На старте" и на три месяца – для пользователей пакетов "Самое важное" и "Все включено".

ВТБ сохраняет условия обслуживания счетов предпринимателей одними из самых выгодных на рынке. Банк предлагает нулевую комиссию за переводы от ИП на собственные счета физлиц, нулевой тариф действует и на переводы со счетов физлиц на свои счета ИП в ВТБ. В рамках РКО банк не взимает комиссию с предпринимателей за перечисление зарплаты и приравненных к ней платежей, дивидендов, алиментов, пенсий, стипендий и других социальных выплат, а также страховых возмещений.

Официальные сообщения и рекомендации ВТБ для среднего и малого бизнеса по работе в текущих условиях размещены на сайте ВТБ.

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Теги:
Банки ВТБ МСП
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