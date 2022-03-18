Михаил Иванов: "Тематические приемы граждан позволяют выявить общие болевые точки" Общество

Михаил Иванов Фото: соцсети Михаила Иванова

Партия "Единая Россия" с 28 марта по 3 апреля проводила неделю приемов граждан по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Депутат городской Думы Нижнего Новгорода Михаил Иванов принял участие в тематической акции.

По словам депутата, в приеме граждан приняли участие депутаты всех уровней.

"Завершилась тематическая неделя приемов граждан и их обращений по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. В ней приняли участие депутаты от "Единой России" всех уровней, сенаторы, представители Государственной жилищной инспекции, Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ, координаторы партпроектов "Школа грамотного потребителя" и "Городская среда".

Традиционно вопросы, связанные со сферой жилищно-коммунального хозяйства, являются одними из самых горячих и волнующих людей. Это и благоустройство придомовых территорий, и качество оказания коммунальных услуг, и спорные вопросы, связанные с оплатой и тарифами ЖКУ.

В приемные обращались люди как с системными вопросами, которые надо решать комплексно, так и с частными. Безусловно, такие тематические приемы позволяют нам не просто помочь людям с решением их вопроса, но и выявить общие болевые точки, чтобы впоследствии разработать системные меры", - сказал Михаил Иванов.