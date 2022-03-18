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Бизнес

Семинар по работе с госконтрактами в условиях санкций проведут для нижегородских предпринимателей

09 апреля 2022 16:58  [95] Бизнес

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Семинар по работе с госконтрактами в условиях санкций проведут для нижегородских предпринимателей. Об этом сообщили в аппарате уполномоченного по защите прав предпринимателей региона.

Как обратил внимание бизнес-омбудсмен Павел Солодкий, сейчас бизнес находится в ситуации, когда законодательство меняется ежечасно: принимаются решения о мерах поддержки, послаблениях, а параллельно с этим вводятся санкции от недружественных государств. В таком режиме, по его словам, трудно даже отследить все изменения - не то что выработать стратегию поведения. 

"Действующие юристы не просто обобщат все изменения по разным сферам законодательства и изложат их простым языком для собственников бизнеса, но и дадут практические рекомендации, как действовать в различных ситуациях", - уточнил он.

В частности, на ближайшем семинаре будут разобраны темы существенных условий государственных и муниципальных контрактов; порядка их изменения и расторжения; минимизации рисков, в том числе уголовных; а также типичных ошибок подрядчиков при исполнении заказа и возникновении споров.

Спикерами заявлены: общественный помощник бизнес-омбудсмена в Нижегородской области, член комиссии по правовой защите бизнеса Ассоциации юристов России (НРО), руководитель адвокатского кабинета Вреж Гулян и заведующая адвокатской конторой, член совета областной Палаты адвокатов Марина Ильичева.

Участие в мероприятии бесплатное, но потребуется предварительная регистрация.

Семинар назначен на 13 апреля в 14:00. Мероприятие пройдёт в зале AnwaltsKanzlei loft (ул. Большая Покровская д. 19, вход через ворота гостиницы "Покровский посад").

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Теги:
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