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Общество

Два низководных моста затопило в Нижегородской области из-за паводка

10 апреля 2022 13:32  [73] Общество

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижегородской области в связи с повышением уровня воды в местных реках произошло затопление двух низководных мостов. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Нижегородской области.

Так, 9 апреля в связи с повышением уровня воды в реке Алатырь в Починковском районе затопило автомобильный мост в 500 метрах от села Кочкурово. В МЧС уточнили, что жилые дома в зону затопления не попадают.

При этом, автомобильное сообщение с заречной частью Кочкурова не нарушено. Движение организовано по объездной грунтовой автодороге и пешеходному мосту, находящемуся в 480 м от места затопления.

10 апреля поступило сообщение о затоплении низководного моста через реку Пьяна в Гагинском районе. Этом мост расположен на автодороге Ломакино - Соболево. Он входит в перечень ежегодно попадающих в зону возможного затопления, добавили в Управлении.

Жилые дома в зону затопления не попадают, эвакуация населения не требуется. Автомобильное сообщение организовано по объездной автодороге через село Тарханово.

Специалисты ГУ МЧС России по Нижегородской области проводится ежедневный мониторинг паводковой обстановки.

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Теги:
Мосты МЧС Паводок
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