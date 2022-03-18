Два низководных моста затопило в Нижегородской области из-за паводка Общество

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижегородской области в связи с повышением уровня воды в местных реках произошло затопление двух низководных мостов. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Нижегородской области.

Так, 9 апреля в связи с повышением уровня воды в реке Алатырь в Починковском районе затопило автомобильный мост в 500 метрах от села Кочкурово. В МЧС уточнили, что жилые дома в зону затопления не попадают.

При этом, автомобильное сообщение с заречной частью Кочкурова не нарушено. Движение организовано по объездной грунтовой автодороге и пешеходному мосту, находящемуся в 480 м от места затопления.

10 апреля поступило сообщение о затоплении низководного моста через реку Пьяна в Гагинском районе. Этом мост расположен на автодороге Ломакино - Соболево. Он входит в перечень ежегодно попадающих в зону возможного затопления, добавили в Управлении.

Жилые дома в зону затопления не попадают, эвакуация населения не требуется. Автомобильное сообщение организовано по объездной автодороге через село Тарханово.

Специалисты ГУ МЧС России по Нижегородской области проводится ежедневный мониторинг паводковой обстановки.