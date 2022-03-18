Два низководных моста затопило в Нижегородской области из-за паводка

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В Нижегородской области в связи с повышением уровня воды в местных реках произошло затопление двух низководных мостов. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Нижегородской области.
Так, 9 апреля в связи с повышением уровня воды в реке Алатырь в Починковском районе затопило автомобильный мост в 500 метрах от села Кочкурово. В МЧС уточнили, что жилые дома в зону затопления не попадают.
При этом, автомобильное сообщение с заречной частью Кочкурова не нарушено. Движение организовано по объездной грунтовой автодороге и пешеходному мосту, находящемуся в 480 м от места затопления.
10 апреля поступило сообщение о затоплении низководного моста через реку Пьяна в Гагинском районе. Этом мост расположен на автодороге Ломакино - Соболево. Он входит в перечень ежегодно попадающих в зону возможного затопления, добавили в Управлении.
Жилые дома в зону затопления не попадают, эвакуация населения не требуется. Автомобильное сообщение организовано по объездной автодороге через село Тарханово.
Специалисты ГУ МЧС России по Нижегородской области проводится ежедневный мониторинг паводковой обстановки.
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