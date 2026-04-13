Отрезок на улице Новой в Нижнем Новгороде закроют для проезда с 15 апреля

В Нижнем Новгороде перекроют улицу Новую из-за ремонта сетей с 15 апреля. Об этом сообщили в АО "Объединенный коммунальный оператор".

Причина — ремонт магистральных трубопроводов под проезжей частью. Всего планируется заменить 460 метров трубопроводов. Работы будут выполняться в три этапа с полным ограничением движения на каждом участке.

Ранее сообщалось, что первый этап пройдет с 15 апреля по 12 мая — в этот период перекроют отрезок дороги от дома №21 до дома №24. С 13 мая по 15 июня ограничения введут на участке между домами №26 и №28. Заключительный этап намечен на период с 24 июня по 27 июля. Движение будет перекрыто от дома №34Б до площади Максима Горького.

Кроме того, с 7:00 1 мая до вечера 15 мая будет полностью закрыто движение на улице Звездинка в районе дома №24. Там также запланированы ремонтные работы.