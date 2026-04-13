Антон Киселев назначен врио главы Варнавинского округа

Антон Киселев назначен временно исполняющим обязанности главы местного самоуправления Варнавинского муниципального округа. Об этом сообщили в администрации.

По ее данным, возглавлявший ранее округ Александр Фролов досрочно сложил полномочия.

Антон Киселев будет руководить работой администрации до момента избрания нового главы в порядке, установленном законодательством. До своего назначения он был заместителем главы Краснобаковского округа по работе с территориями.

Ранее свою должность досрочно покинул Сергей Лавренов, возглавлявший Ветлужский округ с 2014 года. Врио назначен замглавы администрации Сергей Филиппов.