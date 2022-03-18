Более 20 млрд рублей выделено на поддержку IT-отрасли
Более 2 тысяч га земли под жилищную застройку выявлено в регионе
Более 700 млн рублей выделено на организацию временных работ в регионе
Корпус "Школы 800" в Верхних Печерах будет открыт 1 сентября
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 12 апреля 2022 года
Рециркулятор
Телефон доверия
Последние новости рубрики Общество
12 апреля 2022 14:46  [29] Проект "Карта жителя Нижегородской области" расширяет сотрудничество с вузами
12 апреля 2022 14:26  [55] Росреестр в марте поставил на кадастровый учёт 9 нижегородских новостроек
12 апреля 2022 14:05  [73] Более 2,4 тысячи подростков сделали прививку от COVID-19 в Нижегородской области
12 апреля 2022 13:57  [72] Идеи для форума АСИ и Фонда Росконгресс тестируют региональные Клубы стратегических инициатив
12 апреля 2022 13:53  [74] "РосКвиз", посвящённый Дню космонавтики, прошёл в Нижегородской области
12 апреля 2022 13:41  [108] Отключение отопления в Нижнем Новгороде пока не планируется
12 апреля 2022 13:25  [180] Ещё пять нижегородцев погибли во время спецоперации на Украине
12 апреля 2022 13:19  [109] Почти 500 беременных женщин вакцинировались от COVID-19 в Нижегородской области
12 апреля 2022 13:10  [131] Командно-штабные учения МЧС пройдут в Нижегородской области с 12 по 14 апреля
12 апреля 2022 12:56  [119] Более 300 жителей Нижегородской области заболели коронавирусом за сутки
Общество

"РосКвиз", посвящённый Дню космонавтики, прошёл в Нижегородской области

12 апреля 2022 13:53  [74] Общество

Фото: НРО партии "Единая Россия"

Нижегородские школьники и студенты с 5 по 12 апреля приняли участие в командных интеллектуальных играх "РосКвиз", посвящённом Дню космонавтики.

Игры проводили местные отделения "Единой России" и советы сторонников партии. Игра состоит из пяти тематических раундов, включающих вопросы на знание космонавтики, исторических фактов, известных личностей.

Например, в Ленинском районе Нижнего Новгорода интеллектуальная игра прошла на базе школы №62. В ней приняли участие 4 команды.

"Вопросы на знание космонавтики не простые, поэтому необходимо было проявлять не только знания, но и логику, смекалку, интуицию. Каждый раунд проходил на позитивной ноте и в совместной командной работе", - поделился впечатлениями участник игры Андрей Слюняев.

"Подобные игры часто проводятся в Ленинском районе. Главная цель данного мероприятия – привлечь внимание молодежи, поднять их культурный уровень и приобщить к истории нашей страны. В этот раз участники столкнулись с вопросами на знание космонавтики, где предстояло погрузиться в историю экспедиций, космических полетов и планет. В этой игре нет проигравших, каждый участник для себя узнает много нового и интересного», - отметил секретарь местного отделения партии, депутат Гордумы Нижнего Новгорода Андрей Дранишников.

В Кстовском районе игру провели в недавно открытом Центре наставничества для подростков "Хулиганодом". В мероприятии приняли участие 20 ребят.

"12 апреля празднуется одна из самых значимых дат в общественной жизни России. Праздник патриотизма и гордости за достижения страны, новых технологий и перспектив, праздник познания космоса и себя в нем. Обычно в "Хулиганодом" ребята приходят пообщаться, а во время игры они не только пообщались, но и узнали много нового из истории освоения космоса», - прокомментировала итоги игры исполнительный секретарь местного отделения "Единой России" Марина Козлова.

Все участники получили сладкие угощения и сувениры от кстовского отделения партии.

Обладателями переходящего кубка местного отделения "Единой России" за победу в интеллектуальной игре в Шахунье стали студенты колледжа аграрной индустрии. По традиции "РосКвиз" состоялся во Дворце культуры, в знаниях истории космонавтики состязались школьники и студенты.

"Получилась настоящая космическая игра, которая понравилась и детям, и педагогам. Важно, что у ребят формируется интерес к истории, ее понимание и гордость за свою страну и ее героев», - отметил руководитель депутатского объединения "Единой России" в Совете депутатов городского округа город Шахунья Олег Дахно.

В Вознесенском районе "РосКвиз" провели в детской библиотеке. Здесь состязались три школьные команды: "Ракета", "Комета" и "Звезда". Также к игре организовали книжно-иллюстративную выставку "Ветер космических странствий".

Всего в регионе в познавательных состязаниях приняли участие более 60 команд. Все команды были награждены дипломами и памятными подарками от "Единой России".

Напомним, "РосКвиз" - проект сторонников партии "Единая Россия", в рамках которого регулярно проводятся интеллектуальные соревнования – квизы, приуроченные к государственным праздникам и памятным датам России и регионов. Целью проекта является развитие новых досуговых форм работы, популяризации культурно-содержательного, интеллектуально-обогащенного досуга и привлечение к изучению истории России.

"РосКвиз" – это командные соревнования, где для победы участникам требуются логика, эрудиция и сообразительность. Это своеобразное сочетание популярных телевизионных шоу "Что? Где? Когда?", "Своя игра" и "Брейн-ринг".

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Единая Россия Праздники
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
18 марта 2022 14:05Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
Архив
Крик Лангусты
Наш класс
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph