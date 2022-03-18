"РосКвиз", посвящённый Дню космонавтики, прошёл в Нижегородской области Общество

Фото: НРО партии "Единая Россия"

Нижегородские школьники и студенты с 5 по 12 апреля приняли участие в командных интеллектуальных играх "РосКвиз", посвящённом Дню космонавтики.

Игры проводили местные отделения "Единой России" и советы сторонников партии. Игра состоит из пяти тематических раундов, включающих вопросы на знание космонавтики, исторических фактов, известных личностей.

Например, в Ленинском районе Нижнего Новгорода интеллектуальная игра прошла на базе школы №62. В ней приняли участие 4 команды.

"Вопросы на знание космонавтики не простые, поэтому необходимо было проявлять не только знания, но и логику, смекалку, интуицию. Каждый раунд проходил на позитивной ноте и в совместной командной работе", - поделился впечатлениями участник игры Андрей Слюняев.

"Подобные игры часто проводятся в Ленинском районе. Главная цель данного мероприятия – привлечь внимание молодежи, поднять их культурный уровень и приобщить к истории нашей страны. В этот раз участники столкнулись с вопросами на знание космонавтики, где предстояло погрузиться в историю экспедиций, космических полетов и планет. В этой игре нет проигравших, каждый участник для себя узнает много нового и интересного», - отметил секретарь местного отделения партии, депутат Гордумы Нижнего Новгорода Андрей Дранишников.

В Кстовском районе игру провели в недавно открытом Центре наставничества для подростков "Хулиганодом". В мероприятии приняли участие 20 ребят.

"12 апреля празднуется одна из самых значимых дат в общественной жизни России. Праздник патриотизма и гордости за достижения страны, новых технологий и перспектив, праздник познания космоса и себя в нем. Обычно в "Хулиганодом" ребята приходят пообщаться, а во время игры они не только пообщались, но и узнали много нового из истории освоения космоса», - прокомментировала итоги игры исполнительный секретарь местного отделения "Единой России" Марина Козлова.

Все участники получили сладкие угощения и сувениры от кстовского отделения партии.

Обладателями переходящего кубка местного отделения "Единой России" за победу в интеллектуальной игре в Шахунье стали студенты колледжа аграрной индустрии. По традиции "РосКвиз" состоялся во Дворце культуры, в знаниях истории космонавтики состязались школьники и студенты.

"Получилась настоящая космическая игра, которая понравилась и детям, и педагогам. Важно, что у ребят формируется интерес к истории, ее понимание и гордость за свою страну и ее героев», - отметил руководитель депутатского объединения "Единой России" в Совете депутатов городского округа город Шахунья Олег Дахно.

В Вознесенском районе "РосКвиз" провели в детской библиотеке. Здесь состязались три школьные команды: "Ракета", "Комета" и "Звезда". Также к игре организовали книжно-иллюстративную выставку "Ветер космических странствий".

Всего в регионе в познавательных состязаниях приняли участие более 60 команд. Все команды были награждены дипломами и памятными подарками от "Единой России".

Напомним, "РосКвиз" - проект сторонников партии "Единая Россия", в рамках которого регулярно проводятся интеллектуальные соревнования – квизы, приуроченные к государственным праздникам и памятным датам России и регионов. Целью проекта является развитие новых досуговых форм работы, популяризации культурно-содержательного, интеллектуально-обогащенного досуга и привлечение к изучению истории России.

"РосКвиз" – это командные соревнования, где для победы участникам требуются логика, эрудиция и сообразительность. Это своеобразное сочетание популярных телевизионных шоу "Что? Где? Когда?", "Своя игра" и "Брейн-ринг".