Команда нижегородского метро победила московских коллег в матче по мини-футболу Общество

Фото: МП "Нижегородское метро"

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

В Нижнем Новгороде на стадионе "Северный" прошёл товарищеский матч по мини-футболу между командами московского и нижегородского метрополитенов. Об этом сообщили в пресс-службе МП "Нижегородское метро".

Как рассказали в организации, среди работников метрополитенов России традиционно раз в два года проходит спартакиада по 14 видам спорта, куда входит и мини-футбол. А товарищеский матч – это также дополнительный повод встретиться, обменяться опытом с коллегами.

Команда нижегородского метро победила команду Управления московского метрополитена с минимальным перевесом.

После матча гости отправились на экскурсию по Нижнему Новгороду.

Ранее сообщалось, что команды "Молодой Гвардии Единой России" и "Юнармии" провели товарищеский матч по хоккею в Нижнем Новгороде.