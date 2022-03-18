Команда нижегородского метро победила московских коллег в матче по мини-футболу

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В Нижнем Новгороде на стадионе "Северный" прошёл товарищеский матч по мини-футболу между командами московского и нижегородского метрополитенов. Об этом сообщили в пресс-службе МП "Нижегородское метро".
Как рассказали в организации, среди работников метрополитенов России традиционно раз в два года проходит спартакиада по 14 видам спорта, куда входит и мини-футбол. А товарищеский матч – это также дополнительный повод встретиться, обменяться опытом с коллегами.
Команда нижегородского метро победила команду Управления московского метрополитена с минимальным перевесом.
После матча гости отправились на экскурсию по Нижнему Новгороду.
Ранее сообщалось, что команды "Молодой Гвардии Единой России" и "Юнармии" провели товарищеский матч по хоккею в Нижнем Новгороде.
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