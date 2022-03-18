Павел Деревянко и Александр Цыпкин выступят в Нижнем Новгороде Культура и отдых

Фото: организаторы

Павел Деревянко и Александр Цыпкин выступят в Нижнем Новгороде в рамках литературно-театрального проекта "БеспринцЫпные чтения". Об этом сообщают организаторы.

Согласно информации, 26 апреля основатель нашумевшего столичного литературно-театрального проекта Александр Цыпкин вместе с постоянным резидентом "БеспринцЫпных чтений", актёром Павлом Деревянко впервые выступят в Нижнем Новгороде.

Традиционно, приезжая в новый город, Александр Цыпкин читает лучшие, по его мнению, рассказы.

Отмечается, что в новую программу "БеспринцЫпных чтений" войдут самые популярные из уже вышедших бестселлеров и еще не опубликованные истории.

"Новая программа будет сюрпризом. Скажу лишь, что обязательно прочту драматически-приключенческий рассказ "Мадо", смешную историю про "любимчика" всех слушателей – Славика, и традиционно кое-что из недавно написанных рассказов", - отметил Александр Цыпкин, комментируя предстоящее выступление.

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