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Общество

Фонд "Огромное сердце" предоставляет бесплатные поездки на такси нижегородцам с онкологией

13 апреля 2022 09:53  [78] Общество

Фото: пресс-служба фонда

Фонд "Огромное сердце" предоставляет бесплатные поездки на такси нижегородцам с онкологией. Об этом сообщает пресс-служба фонда.

Согласно информации, одной из проблем больного онкологией является чувство слабости, истощения и усталость при прохождении лечения. И у нее есть решение – воспользоваться такси. Но когда все деньги уходят на лекарство и реабилитацию, то поездка на такси становится непозволительной роскошью.

Однако существуют организации, которые неравнодушны к чужим проблемам и готовы помогать. Одной из таких является Благотворительны фонд "Огромное сердце", который оказывает системную помощь взрослым онкобольным и их близким.

Вместе с проектом Яндекса "Помощь рядом" Фонд предоставляет людям с онкологией бесплатные поездки на такси до медицинской организации и обратно, а также до аэропорта или места проживания в 25 городах России.

И взрослые онкобольные из Нижнего Новгорода могут воспользоваться данной возможностью. Для этого необходимо заполнить форму на сайте Фонда.

Для этого вам потребуется приложить необходимые документы:

  • Паспорт РФ (первый разворот и страницу с регистрацией)
  • Направление на приём (или любой документ подтверждающий запись ко врачу)

Также можно заказать обратный трансфер от места лечения до дома или гостиницы/от места лечение до аэропорта. Вы можете это сделать сразу, заказывая такси или оставив отдельную заявку на сайте Фонда.

Помимо бесплатного такси, фонд "Огромное сердце" предоставляет еще 7 видов помощи для онкобольных и их близких:

  1. Информационная поддержка. Фонд помогает найти медицинское учреждение и специалиста по конкретному профилю в зависимости от вида онкологического заболевания. При необходимости оплачивает дополнительные консультации и "второе мнение".
  2. Материальная помощь. Оплачивает проживание для онкобольных, которые приезжают из регионов России в крупнейшие онкоцентры для получения консультаций или лечения.
  3.  Предоставляет продуктовые корзины совместно с партнером СберМаркет, тем онкобольным, которые находятся в тяжелой жизненной ситуации. Стоимость такого продуктового набора до 4000 рублей, в него входит все необходимое, начиная от круп, овощей и заканчивая мясом, рыбой.
  4.  Оказывает юридические услуги. Помогает онкобольным и их близким при решении вопросов, связанных с получением различных льгот, урегулированием вопросов с работодателем.
  5. Трудоустройство. Психологи Фонда проводят бесплатное карьерное консультирование, во время которого помогают определиться с направлением деятельности, подготовиться к собеседованию и составить резюме.
  6. Психологическая помощь. Каждый онкобольной или его близкий может получить 10 бесплатных индивидуальных консультаций в комфортном для него формате. Это могут быть очные консультации в офисе Фонда в Москве, дистанционные консультации онлайн или анонимное письмо психологу на почту —  psyletter@greatheart.ru 
  7. Служба Равного консультирования. В рамках данного проекта человек с онкологией может получить от равного консультанта информационную и эмоциональную поддержку, спросить совета у того, кто уже победил рак.

Обратиться за помощью можно по номеру телефона горячей линии — 8 (800) 350-57-85 или *5785 (короткий номер). Звонки принимаются бесплатно по всей России ежедневно с 8:00 до 22:00 по московскому времени.

Каждый может сделать вклад в развитие системной помощи взрослым онкобольным и их близким, помочь Фонду:

  • Подключить пожертвования на сайте Фонда — greatheart.ru
  • Отправить СМС "Сердце СУММА", где вместо суммы может быть 100,200,500 рублей, которые вы готовы отправить (актуально для клиентов Сбера)

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Теги:
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