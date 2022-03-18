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Фонд "Огромное сердце" предоставляет бесплатные поездки на такси нижегородцам с онкологией. Об этом сообщает пресс-служба фонда.
Согласно информации, одной из проблем больного онкологией является чувство слабости, истощения и усталость при прохождении лечения. И у нее есть решение – воспользоваться такси. Но когда все деньги уходят на лекарство и реабилитацию, то поездка на такси становится непозволительной роскошью.
Однако существуют организации, которые неравнодушны к чужим проблемам и готовы помогать. Одной из таких является Благотворительны фонд "Огромное сердце", который оказывает системную помощь взрослым онкобольным и их близким.
Вместе с проектом Яндекса "Помощь рядом" Фонд предоставляет людям с онкологией бесплатные поездки на такси до медицинской организации и обратно, а также до аэропорта или места проживания в 25 городах России.
И взрослые онкобольные из Нижнего Новгорода могут воспользоваться данной возможностью. Для этого необходимо заполнить форму на сайте Фонда.
Для этого вам потребуется приложить необходимые документы:
Также можно заказать обратный трансфер от места лечения до дома или гостиницы/от места лечение до аэропорта. Вы можете это сделать сразу, заказывая такси или оставив отдельную заявку на сайте Фонда.
Помимо бесплатного такси, фонд "Огромное сердце" предоставляет еще 7 видов помощи для онкобольных и их близких:
Обратиться за помощью можно по номеру телефона горячей линии — 8 (800) 350-57-85 или *5785 (короткий номер). Звонки принимаются бесплатно по всей России ежедневно с 8:00 до 22:00 по московскому времени.
Каждый может сделать вклад в развитие системной помощи взрослым онкобольным и их близким, помочь Фонду:
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