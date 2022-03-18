"ЕЭС-Гарант" модернизировал уличное освещение в поселке Вознесенское Общество

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"ЕЭС-Гарант" модернизировал уличное освещение в поселке Вознесенское. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно информации, Нижегородское территориальное подразделение ООО "ЕЭС-Гарант" завершило модернизацию системы наружного освещения в рабочем поселке Вознесенское Вознесенского муниципального района Нижегородской области.

В рамках энергосервисного контракта компания установила 521 энергосберегающий светодиодный уличный светильник. Общий экономический эффект за весь срок реализации шестилетнего договора составит свыше 18 млн рублей.

Работы были проведены без финансовых затрат со стороны администрации муниципального образования. Оплата услуг "ЕЭС-Гарант" будет производиться поэтапно из образовавшейся экономии.

В настоящее время ООО "ЕЭС-Гарант" модернизировал уличное освещение на территории Балахны, Варнавино, Заволжья, Канаша, Кулебак, Лукоянова, Уразовки и Шахуньи.

СПРАВКА:

ООО "ЕЭС-Гарант" - независимая энергосбытовая и энергосервисная компания. Основные виды деятельности: поставка электроэнергии, природного газа, услуги по энергосбережению и повышению энергоэффективности. Среди ключевых партнеров – основные производители электроэнергии и энергосбытовые компании, а также крупнейшие производители энергосберегающего оборудования и приборов учета.