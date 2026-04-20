Маск допустил открытие завода Tesla в Нижнем Новгороде
Общество

20 апреля 2026 10:39 Общество
Опубликованы схемы для пешеходов на время строительства канатки через Оку

На период строительства канатной дороги через Оку в Нижнем Новгороде организуют временные пешеходные переходы и обходные маршруты. Об этом сообщили в АО "Урбантех Канатные дороги".

Напомним, будущая дорога соединит станцию метро "Заречная" с проспектом Гагарина. Строительство ведется в рамках концессионного соглашения с правительством Нижегородской области сроком на 25 лет. Проект стартовал в августе 2025 года. 

Проект включает три станции — "Заречная", "Тихая гавань" и "Проспект Гагарина". Сейчас работы вышли на активную стадию, на площадках стало больше техники и рабочих.

В компании отметили, что движение по бульвару Заречному не меняется. Для удобства пешеходов установят крытую галерею и специальные настилы. Также можно будет пользоваться существующими тротуарами и временными обходными путями.

Фото: АО "Урбантех Канатные дороги".

Подъезд к станции "Тихая гавань" и опоре №9 сделают со стороны улицы Баумана. К станции "Проспект Гагарина", а также к опорам №15 и №17 — со стороны проспекта Гагарина. На въездах и выездах со стройплощадок появятся временные дорожные знаки и предупреждающие таблички. Ограждения оборудуют сигнальными фонарями, чтобы их было видно в темноте. Пешеходное движение на всех участках будет сохранено по существующим тротуарам и временным обходным маршрутам.

После завершения строительства временные схемы движения уберут, а территорию приведут в порядок.

Ранее сообщалось, что в Нижний Новгород привезли стальной канат для новой канатки. 

