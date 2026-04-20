Нижегородский минздрав закупит 2000 доз вакцины от дифтерии, коклюша и столбняка

Министерство здравоохранения Нижегородской области объявило закупку вакцины для профилактики дифтерии, коклюша и столбняка. Информация размещена на портале госзакупок.
Всего планируется приобрести 2000 доз. Начальная цена контракта составляет 5 599 940 рублей.
Заявки от участников принимаются до 27 апреля.
Подведение итогов определения поставщика намечено на 29 апреля.
