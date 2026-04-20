Нижегородцам напомнили, как восстановить водительские права при утере

Нижегородская Госавтоинспекция разъяснила порядок восстановления водительских прав при утере.

Если водительское удостоверение потеряно, важно не затягивать и как можно скорее заняться его восстановлением. Это поможет не только вернуть документ, но и защитить свои персональные данные.

Сначала стоит обратиться в полицию и написать заявление об утере. Делать это необязательно, однако такой шаг может обезопасить вас, если документ вдруг окажется в руках посторонних.

Далее нужно подать заявление на замену удостоверения. Сделать это можно в любом подразделении Госавтоинспекции или через "Госуслуги". Там же доступна оплата госпошлины.

Отдельно нужно решить вопрос с медицинской справкой. Предоставлять ее не обязательно, но от этого зависит срок действия новых прав. Если справка есть, удостоверение выдадут на 10 лет. Если нет, документ будет действовать столько же, сколько оставалось прежнему.

В назначенное время нужно прийти в подразделение Госавтоинспекции с паспортом и, при наличии, медицинской справкой. После фотографирования вам выдадут новое водительское удостоверение.

