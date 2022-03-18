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Общество

Акция по сбору и доставке семян и саженцев на Донбасс стартовала в регионах

15 апреля 2022 12:57  [91] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Единая Россия" запустила акцию, в ходе которой партия соберет и доставит жителям Донбасса и освобожденных территорий семена и саженцы для высадки на огородах. Об этом сообщила координатор направления народной программы партии "Развитие села", заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Надежда Школкина на совещании "Единой России" по вопросам развития семеноводства и селекции.

"Не все жители Донецкой и Луганской Республик, а также других освобожденных территорий смогут своевременно и качественно провести полевые работы на своих огородах. И сегодня очень важно помочь им. Я обращаюсь ко всем неравнодушным людям, ко всем садоводам, огородникам, общественникам, отраслевым организациям, партнерам, в том числе из зарубежных стран - по возможности откликнуться на эту просьбу и привезти семенной и посадочный материал в волонтерские центры «Единой России», откуда затем мы доставим их жителям Донбасса и освобожденных территорий", - сказала она.

Это поможет жителям освобожденных территорий обеспечить себя сезонными продуктами. По словам Надежды Школкиной, наиболее востребованы семена овощей - моркови, свеклы, лука, чеснока, редиса, кабачков, тыквы; и конечно, важны картофель и капуста - все то, что поможет семьям обеспечить себя продовольствием.

С самого начала специальной операции "Единая Россия" оказывает всестороннюю поддержку жителям Донецкой и Луганской Республик, как прибывшим на территорию Нижегородской области, так и оставшихся на своей Родине, отметил председатель комитета по АПК и развитию сельских территорий Законодательного собрания области, региональный координатор партпроекта "Российское село" Игорь Тюрин.

"Сотни неравнодушных людей оказывают гуманитарную помощь по сбору продуктов питания, предметов первой необходимости и личных вещей. В преддверии летнего сезона считаю очень правильной инициативу партии также направить жителям Донбасса сельскохозяйственные посадочные материалы. Данная мера поддержки позволит жителям пострадавших территорий обеспечить себя жизненно важным продовольствием на длительный срок", - сказал координатор партпроекта.

В ходе совещания представители Минсельхоза РФ, Минобрнауки РФ, Россельхознадзора, Российской Академии наук, руководители семеноводческих и овощеводческих предприятий, представители регионов обсудили меры поддержки по развитию отечественной селекции и семеноводства.

В первую очередь стоит задача сократить бюрократические барьеры и количество платных услуг в области селекции и семеноводства. В ближайшее время по данному вопросу планируется совещание со всеми министерствами, научными организациями и бизнесом, чтобы провести ревизию требований и обязанностей к семеноводческим центрам, упростить максимально процедуру прохождения сортоиспытаний, производства семян и внесения сортов и гибридов в Госреестр.

Также по словам Надежды Школкиной, необходимо принять оперативно подпрограмму по семеноводству овощных культур и обеспечить ее финансирование. Оно должно быть целевым - на компенсацию понесенных затрат производителям семян, на строительство семеноводческих центров и хозяйств.

Помимо этого, для решения поставленных президентом задач нужно предоставлять семеноводческим предприятиям земли на льготных условиях и в приоритетном порядке и внедрить в отрасль механизм государственно-частного партнерства.

Это решение было поддержано участниками рабочей встречи, включая Министерство сельского хозяйства России.

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Теги:
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