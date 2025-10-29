Александр Молгачев: "Программа "Герои. Нижегородская область" объединяет людей, готовых служить для развития региона" Общество

Фото: пресс-служба КУПНО

«Программа «Герои. Нижегородская область» выполняет важнейшую миссию – объединяет людей, которые прошли серьезные испытания и доказали свою верность долгу, а теперь готовы служить для развития нашего региона», – отметил ветеран специальной военной операции, участник программы Александр Молгачев.

По словам Александра, в зоне СВО бойцам регулярно приходится принимать неординарные решения – это касается не только непосредственно службы, но и бытовых вопросов, логистики и взаимодействия с другими подразделениями.

«Армия – это бесценный опыт. Она учит действовать в команде, брать на себя ответственность и достигать целей. Программа «Герои. Нижегородская область» дает уникальный шанс систематизировать все эти навыки и умения, а также приобрести недостающие знания в ходе обучения», – подчеркнул он.

Александр Молгачев проходит индивидуальную стажировку в Законодательном собрании Нижегородской области, его наставник – председатель регионального парламента Евгений Люлин.

«Наставник помогает не только советами – он направляет в правильное русло, позволяет полностью погрузиться в деятельность органов законодательной власти. Законотворчество – это серьезная работа, и в процессе стажировки я могу ощутить всю ответственность за благополучие наших граждан», – поделился Александр Молгачев.

В ходе обучения участник программы хочет развить управленческие компетенции, навыки планирования и стратегического мышления.

«Учеба идет плодотворно. Нам не только преподают теорию, но и проводят для нас практические занятия, где мы, в том числе в игровой форме, учимся быть управленцами. В будущем хотелось бы, чтобы моя работа была полезна жителям. Пока наиболее привлекательным мне видится направление молодежной политики и патриотического воспитания», – заключил Александр Молгачев.

Напомним, что программа «Герои. Нижегородская область» направлена на интеграцию и трудоустройство участников и ветеранов специальной военной операции в систему государственного управления и на предприятия региона.

В марте 2025 года было подписано соглашение между правительством Нижегородской области, РАНХиГС и КУПНО о сотрудничестве по реализации данной программы.

По результатам отборочных испытаний, а также очных собеседований с заместителем губернатора Нижегородской области Андреем Гнеушевым было определено 60 участников основной образовательной программы и 30 человек для обучения в программе по возвращении в регион.

4 августа 2025 года состоялось официальное открытие обучения по программе «Герои. Нижегородская область», в церемонии принял участие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. На данный момент завершился второй образовательный модуль программы.