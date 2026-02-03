В Нижегородской области проиндексируют соцвыплаты и пособия
Общество

30-градусные ударят по Нижегородской области: энергетики приготовились

03 февраля 2026 15:22 Общество
30-градусные ударят по Нижегородской области: энергетики приготовились

Фото: Анастасия Назарова

Нижегородские энергетики перешли на режим повышенной готовности из-за прогнозируемых 30-градусных морозов. Похолодание ожидается местами по региону 3 и 4 февраля, сообщили в пресс-службе "Нижновэнерго" со ссылкой на Гидрометцентр. 

К ликвидации возможных последствий непогоды готовы 136 бригад. Это более 600 специалистов и 300 с лишним единиц техники. 

На особом контроле — социально значимые и инфраструктурные объекты. Для подачи электроэнергии при необходимости готовы 179 резервных источников электроснабжения, общая мощность которых достигает 4,08 МВт. 

Ранее сообщалось, что за минувшие выходные в областном центре вывезли 90 тысяч кубов снега. Также мы рассказывали, что Нижегородская область вошла в топ-10 регионов с самым высокими сугробами. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Фоторепортажи
АРТ МИР 2026 на Нижегородской ярмарке: самые яркие фото с открытия
30 января 2026 22:52"АРТ МИР 2026" на Нижегородской ярмарке: самые яркие фото с открытия
