30-градусные ударят по Нижегородской области: энергетики приготовились

Нижегородские энергетики перешли на режим повышенной готовности из-за прогнозируемых 30-градусных морозов. Похолодание ожидается местами по региону 3 и 4 февраля, сообщили в пресс-службе "Нижновэнерго" со ссылкой на Гидрометцентр.
К ликвидации возможных последствий непогоды готовы 136 бригад. Это более 600 специалистов и 300 с лишним единиц техники.
На особом контроле — социально значимые и инфраструктурные объекты. Для подачи электроэнергии при необходимости готовы 179 резервных источников электроснабжения, общая мощность которых достигает 4,08 МВт.
Ранее сообщалось, что за минувшие выходные в областном центре вывезли 90 тысяч кубов снега. Также мы рассказывали, что Нижегородская область вошла в топ-10 регионов с самым высокими сугробами.
