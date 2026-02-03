30-градусные ударят по Нижегородской области: энергетики приготовились Общество

Фото: Анастасия Назарова

Нижегородские энергетики перешли на режим повышенной готовности из-за прогнозируемых 30-градусных морозов. Похолодание ожидается местами по региону 3 и 4 февраля, сообщили в пресс-службе "Нижновэнерго" со ссылкой на Гидрометцентр.

К ликвидации возможных последствий непогоды готовы 136 бригад. Это более 600 специалистов и 300 с лишним единиц техники.

На особом контроле — социально значимые и инфраструктурные объекты. Для подачи электроэнергии при необходимости готовы 179 резервных источников электроснабжения, общая мощность которых достигает 4,08 МВт.

Ранее сообщалось, что за минувшие выходные в областном центре вывезли 90 тысяч кубов снега. Также мы рассказывали, что Нижегородская область вошла в топ-10 регионов с самым высокими сугробами.