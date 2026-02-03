В Нижегородской области проиндексируют соцвыплаты и пособия
Нижегородцев будут лечить от гриппа по новому стандарту
Первая автобусно-трамвайная выделенка появится в Нижнем Новгороде
Требования к автокредитам ужесточили: чем это грозит нижегородцам
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
03 февраля 2026 18:00Весна-2026 будет сложной для нижегородских аллергиков
03 февраля 2026 17:46Еще 40 млн рублей выделила нижегородская мэрия на уборку снега
03 февраля 2026 17:2830-дневного младенца с тяжелым пороком сердца спасли в Нижнем Новгороде
03 февраля 2026 17:13Мошенники выманивают данные нижегородцев через фальшивые домовые чаты
03 февраля 2026 17:10Тысячи нижегородских семей получили помощь мобильных бригад "Дети в семье"
03 февраля 2026 17:09Партийный десант "Единой России" проверил качество капремонта школы в Дальнеконстантиновском округе
03 февраля 2026 17:01Нижегородская ЕДДС стала лучшей в регионе по итогам смотра-конкурса МЧС России по Нижегородской области
03 февраля 2026 17:00Грузоперевозчики смогут обжаловать штрафы в Нижнем Новгороде
03 февраля 2026 16:44Опубликован график выездов нижегородских "Поездов здоровья" в феврале
03 февраля 2026 16:25Подростка высадили из автобуса в Нижегородской области: водителю — штраф
Общество

Опубликован график выездов нижегородских "Поездов здоровья" в феврале

03 февраля 2026 16:44 Общество
Опубликован график выездов нижегородских Поездов здоровья в феврале

Фото: Никита Духник

В феврале 2026 года мобильные медицинские комплексы проекта "Поезда здоровья" продолжат работу в Нижегородской области. Планируется, что они посетят 20 муниципалитетов. 

По данным Нижегородской областной клинической больницы имени Н.А. Семашко, на базе которой формируются выездные бригады, за январь помощь в мобильных центрах получили более 2 600 жителей. Более 1 600 из них были направлены на дополнительное обследование, еще 50 — госпитализированы в областную больницу.

Как отметила завотделением по организации работы мобильных медицинских бригад Ольга Кольчик, чаще всего пациенты обращались к кардиологам, эндокринологам, неврологам и терапевтам. Благодаря мобильной диагностике на месте проводятся флюорография, маммография, десятки видов УЗИ и лабораторные анализы.

"Особое внимание мы уделяем репродуктивному здоровью. На сегодняшний день 145 мужчин старше 45 лет сдали анализ на ПСА — ключевой тест для раннего выявления рака простаты. Кроме того, более шести тысяч женщин прошли онкоцитологический скрининг", — добавила Кольчик.

Также в состав "Поездов здоровья" входит диамобиль — специализированный модуль для диагностики сахарного диабета и сопутствующих заболеваний. В январе он обследовал свыше 600 человек с подозрением на диабет, 390 пациентов прошли инструментальные исследования.

Всего с начала текущего года бригады "Поездов здоровья" провели более 4,6 тысячи консультаций и выполнили около 10 тысяч лабораторных и инструментальных исследований.

Проект реализуется с 2018 года по инициативе губернатора Нижегородской области Глеба Никитина в рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", инициированного президентом России Владимиром Путиным.

Медики мобильных комплексов оказывают поддержку амбулаторным службам в проведении профилактических осмотров и диспансеризации — ключевых инструментов для укрепления общественного здоровья.

График выездов "Поездов здоровья" в феврале 2026 года

Поезд им. Гусева П.Ф.:

2–6 февраля — Спасский округ

9–12 февраля — Сергачский округ

16–20 февраля — Сеченовский округ

24–27 февраля — Краснооктябрьский округ

Поезд им. Сеченова И.М.:

2–6 февраля — Перевозский округ

9–12 февраля — Вадский округ

16–20 февраля — Дивеевский округ

24–27 февраля — городской округ город Арзамас

Поезд им. Королёва Б.А.:

2–6 февраля — Ардатовский округ

9–12 февраля — городской округ город Кулебаки

16–20 февраля — Вачский округ

24–27 февраля — Сосновский округ

Поезд им. Семашко Н.А.:

2–6 февраля — Володарский округ

9–12 февраля — городской округ город Дзержинск

16–20 февраля — Балахнинский округ

24–27 февраля — городской округ город Бор

Поезд им. Блохина Н.Н.:

2–6 февраля — Уренский округ

9–12 февраля — Воскресенский округ

16–20 февраля — Варнавинский округ

24–27 февраля — Краснобаковский округ

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Минздрав Поезда здоровья
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
АРТ МИР 2026 на Нижегородской ярмарке: самые яркие фото с открытия
30 января 2026 22:52"АРТ МИР 2026" на Нижегородской ярмарке: самые яркие фото с открытия
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных