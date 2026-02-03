Опубликован график выездов нижегородских "Поездов здоровья" в феврале

Фото:
В феврале 2026 года мобильные медицинские комплексы проекта "Поезда здоровья" продолжат работу в Нижегородской области. Планируется, что они посетят 20 муниципалитетов.
По данным Нижегородской областной клинической больницы имени Н.А. Семашко, на базе которой формируются выездные бригады, за январь помощь в мобильных центрах получили более 2 600 жителей. Более 1 600 из них были направлены на дополнительное обследование, еще 50 — госпитализированы в областную больницу.
Как отметила завотделением по организации работы мобильных медицинских бригад Ольга Кольчик, чаще всего пациенты обращались к кардиологам, эндокринологам, неврологам и терапевтам. Благодаря мобильной диагностике на месте проводятся флюорография, маммография, десятки видов УЗИ и лабораторные анализы.
"Особое внимание мы уделяем репродуктивному здоровью. На сегодняшний день 145 мужчин старше 45 лет сдали анализ на ПСА — ключевой тест для раннего выявления рака простаты. Кроме того, более шести тысяч женщин прошли онкоцитологический скрининг", — добавила Кольчик.
Также в состав "Поездов здоровья" входит диамобиль — специализированный модуль для диагностики сахарного диабета и сопутствующих заболеваний. В январе он обследовал свыше 600 человек с подозрением на диабет, 390 пациентов прошли инструментальные исследования.
Всего с начала текущего года бригады "Поездов здоровья" провели более 4,6 тысячи консультаций и выполнили около 10 тысяч лабораторных и инструментальных исследований.
Проект реализуется с 2018 года по инициативе губернатора Нижегородской области Глеба Никитина в рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", инициированного президентом России Владимиром Путиным.
Медики мобильных комплексов оказывают поддержку амбулаторным службам в проведении профилактических осмотров и диспансеризации — ключевых инструментов для укрепления общественного здоровья.
График выездов "Поездов здоровья" в феврале 2026 года
Поезд им. Гусева П.Ф.:
2–6 февраля — Спасский округ
9–12 февраля — Сергачский округ
16–20 февраля — Сеченовский округ
24–27 февраля — Краснооктябрьский округ
Поезд им. Сеченова И.М.:
2–6 февраля — Перевозский округ
9–12 февраля — Вадский округ
16–20 февраля — Дивеевский округ
24–27 февраля — городской округ город Арзамас
Поезд им. Королёва Б.А.:
2–6 февраля — Ардатовский округ
9–12 февраля — городской округ город Кулебаки
16–20 февраля — Вачский округ
24–27 февраля — Сосновский округ
Поезд им. Семашко Н.А.:
2–6 февраля — Володарский округ
9–12 февраля — городской округ город Дзержинск
16–20 февраля — Балахнинский округ
24–27 февраля — городской округ город Бор
Поезд им. Блохина Н.Н.:
2–6 февраля — Уренский округ
9–12 февраля — Воскресенский округ
16–20 февраля — Варнавинский округ
24–27 февраля — Краснобаковский округ
