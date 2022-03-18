Движение транспорта временно приостановят на участке ул. Сеченова до июня Общество

Фото: ЦОДД

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Движение транспорта временно приостановят на участке ул. Сеченова до июня. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

Согласно информации, с 08:00 18 апреля до 20:00 31 мая будет временно приостановлено движение транспорта на участке улицы Сеченова от дома 2А до улицы Тургенева в связи с прокладкой новых инженерных сетей.

Отмечается, что на подъездах к ремонтному участку будут установлены предупреждающие аншлаги и запрещающие движение дорожные знаки.

При этом объехать закрытый участок дороги можно будет по улице Тургенева, переулку Бойновскому и улице Ковровской, либо по улице Новосолдатской и улице Сеченова.