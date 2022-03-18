Евгений Люлин: "Для эффективного развития предприятиям требуется решить целый ряд системных вопросов, важнейший из них - кадровый дефицит" Бизнес

Фото: пресс-служба ЗСНО

Председатель Заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин 15 апреля принял участие в расширенном заседании Совета регионального отделения "Союза машиностроителей России".

Спикер регионального парламента подчеркнул, что главная задача сегодня - это сохранить производства и трудовые коллективы.

По его словам, 40 предприятий Нижегородской области включены в список системообразующих и пользуются федеральными мерами поддержки. К федеральным были добавлены и региональные меры поддержки - всего порядка 2,5-3 млрд рублей. И это без учета выпадающих доходов от "налоговых каникул" и льгот, без учета создания финансового резерва, подчеркнул Евгений Люлин.

"Чтобы эффективно развиваться, предприятиям требуется решить целый ряд системных вопросов. Важнейшим из них является кадровый дефицит. Это проблема, но она постепенно решается. Чтобы работа в промышленности стала престижной, нужно добиваться, чтобы средняя зарплата на заводах была выше средней зарплаты по области", - отметил председатель ЗС НО.

Как рассказал заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян, в настоящее время промышленным предприятиям не хватает около 12 тыс. сотрудников: сварщиков, токарей и представителей других специальностей. По его мнению, решение этой ситуации лежит в грамотной профориентации.

"Мы выступаем за то, чтобы преподаватели техникумов сами проходили стажировки на предприятиях, видели, как сейчас построен производственный процесс. В то же время необходимо, чтобы представители предприятий участвовали в обучении будущих сотрудников, видели тех, с кем они будут работать и, понимая мотивацию ребят, создавали наиболее комфортные для них условия труда", - заявил замгубернатора.

Председатель Гордумы Олег Лавричев высказал позицию, что поддержка кадрового ресурса – один из ключевых вопросов для предприятий, поскольку это и сохранение рабочих мест, и объёмов производственной загрузки, и стабильные выплаты заработной платы.

"Важно обратить особое внимание на подготовку, мотивацию и закрепление за предприятиями молодых квалифицированных кадров. Сейчас эта проблема стоит особенно остро", отметил депутат.

Как рассказали в пресс-службе Законодательного собрания, 15 апреля также состоялось подписание Соглашения о взаимодействии регионального парламента, нижегородского отделения "Союза машиностроителей России" и "Торгово-промышленной палаты".

По словам Евгения Люлина, этот документ открывает новые возможности для решения вопросов развития машиностроительной отрасли.

"Теперь мы сможем максимально быстро и эффективно осуществлять обмен информацией, участвовать в мероприятиях, рабочих группах. Эксперты получают право вместе с депутатами работать в комитетах и на заседаниях Законодательного Собрания. Это очень важно, особенно в условиях санкционного давления Запада, когда требуется быстро принимать решения, вводить меры поддержки промышленности", - пояснил председатель ЗС НО.