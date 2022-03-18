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Спорт

Нижегородский саблист Кирилл Тюлюков выиграл чемпионат России

18 апреля 2022 10:41  [24] Спорт
Кирилл Тюлюков

Кирилл Тюлюков

Фото: организаторы мероприятия

Нижегородский саблист Кирилл Тюлюков выиграл чемпионат России. Об этом сообщили в федерации фехтования Нижегородской области.

Согласно информации, в карьере спортсмена - это первая победа на взрослом чемпионате России, в прошлом году он выиграл золото на юниорском первенстве мира в Египте.

Личное первенство по сабле 17 апреля оспаривали 70 участников. Впервые за много лет участвовали зарубежные фехтовальщики – шестеро лучших белорусских мастеров, специализирующихся в этом виде оружия.

Уже после четвертьфиналов стало ясно, что в список чемпионов России будет вписано новое имя. За победу в игре соперничали Кирилл Тюлюков и Василий Ширшов. Первый период финального боя прошел в равной борьбе и завершился с минимальным преимуществом Ширшова – 8:7. Второй начался с четырех результативных атак Тюлюкова подряд – 11:8. Добытое преимущество Кирилл не упустил. Победив – 15:10, он принес Арзамасу первую в истории золотую медаль чемпиона страны по фехтованию.

"Сегодня всем доволен. Хорошо ощущаю себя физически, и сложилось все удачно. Хороший турнир. Предполагал, что буду в призах, но дальше уже не думал – просто работал", - сказал, комментируя победу, Кирилл Тюлюков.

Напомним, Кирилл является воспитанником СК "Знамя" АО "АПЗ", тренеров высшей категории мастеров спорта России Николая Хозина и Вадима Карпычева.

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Теги:
Арзамас Фехтование
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