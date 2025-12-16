Выяснилось, как обезопасить покупку квартиры у пожилого собственника
Спорт

Нижегородское "Торпедо" отыгралось с 0:2 и взяло реванш у "Нефтехимика"

16 декабря 2025 21:30 Спорт
Нижегородское Торпедо отыгралось с 0:2 и взяло реванш у Нефтехимика

Фото: ХК "Торпедо"

Хоккеисты нижегородского "Торпедо" успешно начали вторую половину регулярного чемпионата КХЛ, взяв реванш у "Нефтехимика" за сентябрьское поражение. Команда сумела отыграться с 0:2 и довела матч до победы — 5:2.

Счет в матче открыл Никита Артамонов, который продолжает сезон в "Нефтехимике" на правах аренды. Для нападающего эта долгожданная шайба стала первой в сезоне.

Во втором периоде нижнекамцы удвоили преимущество, реализовав большинство. Экс-торпедовец Максим Федотов оформил ассистентский дубль.

Незадолго до окончания второй двадцатиминутки Владимир Ткачев эффектно отправил шайбу под перекладину, находясь в падении. Этот гол позволил ему продлить свою результативную серию до трех матчей и вернуть нижегородцев в игру.

В середине третьего периода Антон Силаев сравнял счет. Вскоре отличился и Антон Сизов. Он вывел "Торпедо" вперед. Для обоих защитников это первые шайбы в этом чемпионате

Уже после следующего вбрасывания Владислав Фирстов увеличил отрыв. А в концовке встречи нижегородцы реализовали большинство: Богдан Конюшков установил окончательный счет — 5:2.

"Торпедо" одержало третью победу подряд. Набрав 47 очков, команда остается на 5-й строчке таблицы.

Следующую игру (6+) команда Алексея Исакова проведет 23 декабря на домашнем льду против ХК "Сочи".

Ранее сообщалось, что нижегородский клуб заключил контракт с 24-летним нападающим Амиром Гараевым.

Теги:
Спорт ХК "Торпедо" Хоккей
Поделиться:
