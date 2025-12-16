Утверждена индексация тарифов ЖКХ в Нижегородской области
Спорт

Спорткомплекс для тенниса построят на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде

16 декабря 2025 09:45
Спорткомплекс для тенниса построят на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде

Фото: Евгения Рябтяева

На проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде появится новый спортивный объект — теннисный комплекс. Выделение участка согласовал Совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области. 

Реализацией проекта займется компания ООО "Теннисклуб Хард". Она планирует инвестирировать в объект 110 миллионов рублей. Ожидается, что строительные работы продлятся более четырех лет.  Спортобъект появится на участке площадью 8 806 кв. метров за домом №230.

Отметим, что на прошлом заседании совет одобрил выделение участка на улице Нартова для создания Академии тенниса. Этот проект реализует ООО "Специализированный застройщик "Объектстрой", планируя вложить в строительство 850 миллионов рублей и завершить его в течение двух лет.

