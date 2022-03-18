Выставка Константина Кузнецова "Последний рыцарь импрессионизма" откроется в НГХМ 29 апреля Культура и отдых

Фото: работа Константина Кузнецова "Рыболов Конкарно"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Выставка Константина Кузнецова "Последний рыцарь импрессионизма" откроется в НГХМ 29 апреля. Об этом сообщается на сайте музея.

В сообщении отмечается, что выставка во многом необычна, как необычна и даже уникальна судьба самого живописца, получившего известность и признание в Европе, но практически незнакомого российскому зрителю.

"Русский парижанин", но коренной нижегородец по рождению, он оказался единственным из отечественных художников, кто столь полно и органично воспринял и продолжил традицию французского импрессионизма и постимпрессионизма.

Оценивая его творчество, критики ставили его работы в один ряд с такими мастерами, как Клод Моне, Пьер Огюст Ренуар и Анри де Тулуз-Лотрек.

Константин Кузнецов родился в 1863 году в селе Желнино Нижегородской губернии в состоятельной купеческой семье. В 1896 году он уехал в Париж и на родину уже не вернулся, хотя до конца жизни не менял гражданства.

В настоящее время ряд его произведений находится в собраниях Музея Орсе, Музея Карнавале в Париже, Музея изящных искусств Понт-Авена, Музея Эжена Будена в Онфлере, Музея изящных искусств Кемпера, Художественного музея Гааги, Государственной Третьяковской галереи, Государственного Русского музея, других государственных и частных коллекциях.

(0+)