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Выставка Константина Кузнецова "Последний рыцарь импрессионизма" откроется в НГХМ 29 апреля. Об этом сообщается на сайте музея.
В сообщении отмечается, что выставка во многом необычна, как необычна и даже уникальна судьба самого живописца, получившего известность и признание в Европе, но практически незнакомого российскому зрителю.
"Русский парижанин", но коренной нижегородец по рождению, он оказался единственным из отечественных художников, кто столь полно и органично воспринял и продолжил традицию французского импрессионизма и постимпрессионизма.
Оценивая его творчество, критики ставили его работы в один ряд с такими мастерами, как Клод Моне, Пьер Огюст Ренуар и Анри де Тулуз-Лотрек.
Константин Кузнецов родился в 1863 году в селе Желнино Нижегородской губернии в состоятельной купеческой семье. В 1896 году он уехал в Париж и на родину уже не вернулся, хотя до конца жизни не менял гражданства.
В настоящее время ряд его произведений находится в собраниях Музея Орсе, Музея Карнавале в Париже, Музея изящных искусств Понт-Авена, Музея Эжена Будена в Онфлере, Музея изящных искусств Кемпера, Художественного музея Гааги, Государственной Третьяковской галереи, Государственного Русского музея, других государственных и частных коллекциях.
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