"Единая Россия" внесла законопроект о приравнивании Георгиевской ленты к символам воинской славы Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Единая Россия" внесла законопроект о приравнивании Георгиевской ленты к символам воинской славы. Об этом сообщает пресс-служба партии.

По мнению парламентариев, это поможет пресечь случаи неподобающего использования и нападок на общепринятый символ Победы в Великой Отечественной войне.

Согласно законопроекту "Единой России", за публичное осквернение Георгиевской ленты будет наступать уголовная либо административная ответственность, а любая деятельность с использованием символики Георгиевской ленты в целях, отличных от установленных законом, будет пресекаться.

"Георгиевская лента вот уже много лет является символом героизма, мужества и стойкости нашего народа в Великой Отечественной войне. Мы с гордостью надеваем эту черно-оранжевую ленту на одежду, украшаем ею дома, используем в праздничном оформлении улиц к 9 мая. Потому что помним и гордимся подвигом наших предков, которые спасли нашу страну и весь мир от нацизма. К сожалению, во многих республиках бывшего СССР, за свободу которых проливали кровь наши деды и прадеды, Георгиевская лента все чаще оказывается объектом нападок. В Грузии и на Украине Георгиевская лента оказалась под запретом, а в Латвии ее и вовсе уравняли с символикой СС и нацистской Германии. Похожие законопроекты на подходе в Литве и Молдове", - отметил один из авторов инициативы, секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

По его словам, документ четко регламентирует, что лента может использоваться только в целях, связанных с исторической памятью.

"Мы неслучайно внесли этот законопроект именно сегодня, 19 апреля, в День единых действий в память о геноциде советского народа. Сейчас, во время проведения специальной военной операции по защите Донбасса, в этом есть особенный символизм. Наши солдаты и офицеры 77 лет назад остановили геноцид советского народа, а сегодня русские воины спасают от геноцида жителей Донбасса. И делают это с георгиевскими лентами - символом нашей Победы, тогда и теперь", - подчеркнул он.

В свою очередь, соавтор документа, зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, председатель "Волонтеров Победы" Ольга Занко напомнила, что возглавляемое ею движение уже семь лет является соорганизатором акции "Георгиевская Ленточка".

"Волонтеры Победы" раздают Георгиевские ленты не только в России, но и за рубежом. Иногда их приходится раздавать "подпольно", поскольку в ряде стран она запрещена, но там есть люди, для которых эта лента ценна и важна. Мы видим, как за рубежом в некоторых странах за ношение Георгиевской ленты людей притесняют, унижают и избивают. Ее срывают публично с ветеранов Великой Отечественной войны, запрещают на законодательном уровне. Наш долг защитить символ Победы и героического подвига наших дедов", - подчеркнула Ольга Занко.

Депутат Государственной Думы от Нижегородской области, региональный координатор партпроекта "Историческая память" Вадим Булавинов уверен, что инициатива найдет положительный отклик у абсолютного большинства наших сограждан.

"Я не раз видел, как накануне Дня Победы к волонтерам специально подходят люди, спрашивают, где можно получить Георгиевскую ленту. Поначалу некоторые не понимали, как правильно использовать этот символ, как правильно его носить. Но мы научили и показали. Уже давно Георгиевская лента стала крепким и незаменимым символом сохранения исторической памяти. Это важно для всех нас и это нас объединяет. Другим этого не понять, это на уровне любви к Родине, на уровне подсознания, на уровне души и русского характера. Когда надеваешь Георгиевскую ленту, сердце начинает биться чаще. Это символ нашей общей воинской славы", - сказал Вадим Булавинов.