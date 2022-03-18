Первенства Нижнего Новгорода по айкидо, ушу и всестилевому каратэ пройдут 23 и 24 апреля Спорт

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В эти выходные в Нижнем Новгороде состоится ряд соревнований по боевым искусствам. Об этом сообщили в городском департаменте физической культуры и спорта.



В частности, 23 апреля на базе общеобразовательной школы №46 (ул. Бориса Корнилова, 10) пройдёт Чемпионат и первенство Нижнего Новгорода по ушу. В них примут участие порядка 50 спортсменов всех возрастных групп. Дисциплины соревнований - ушу таолу и кунгфу.

23-24 апреля на базе спортивной школы "Мещера" (ул. Карла Маркса, 17А) состоится весеннее первенство Нижнего Новгорода по айкидо. Около 50 нижегородских спортсменов от 8 до 18 лет покажут свое мастерство на татами.

Соревнования пройдут в двух дисциплинах: "кихон-вадза" и "дзюи-вадза". К роме того, в рамках турнира пройдёт первичный отбор в сборную команду Нижегородской области.

23 апреля в 14:00-17:00 пройдёт отборочный этап первенства, 24 апреля в 12:00-14:00 состоится финальный этап. Для зрителей вход свободный.

В доме спорта "Железнодорожник" (ул. Движенцев, 17б) 23 -24 апреля будет проходить Чемпионат и первенство Нижнего Новгорода по всестилевому каратэ. За звание лучших будут бороться 350 каратистов (МС, КМС, 1-3 спортивного разряда) из Нижегородской области, Республики Коми и Республики Марий - Эл. Соревнования пройдут в личных и командных программах.

23 апреля с 16:00 до 21:00 профессиональные спортсмены будут соревноваться по программе "ограниченный контакт" и "полный контакт" (ката, кумитэ). 24 апреля турнир пройдёт с 12:00 до 21:00. Для зрителей вход свободный.