Сенаторы посетили нижегородскую исправительную колонию №5 Общество

Фото: Пресс-служба ГУФСИН России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Сенаторы посетили нижегородскую исправительную колонию №5. Об этом сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Нижегородской области.

Согласно информации, в рамках проекта "Дорожная карта ФСИН России" исправительное учреждение посетили представители Совета Федерации РФ Эдуард Исаков, Александр Брыксин и Александр Вайнберг.

В ходе визита они оценили условия проживания, питания и лечения осужденных, ознакомились с перечнем мероприятий, реализуемых для их социальной поддержки, осмотрели помещение для занятий спортом. Также сенаторов познакомили с производственной деятельностью учреждения и выпускаемой продукцией.

Кроме того, осужденные смогли задать представителям Совета Федерации личные вопросы, на которые были даны исчерпывающие ответы.

По итогам рабочего визита сенаторы отметили достойные условия содержания осужденных и высокое качество работы сотрудников уголовно-исполнительной системы региона.