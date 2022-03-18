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Политика

Депутаты Гордумы назначили зампредседателя и аудитора КСП Нижнего Новгорода

29 апреля 2022 13:37  [197] Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Депутаты Гордумы назначили зампредседателя и аудитора контрольно-счетной палаты (КСП) Нижнего Новгорода. Об этом стало известно в ходе заседания Гордумы 29 апреля.

Согласно информации, кандидатуры Светланы Резник и Елены Фоминцевой были выдвинуты председателем КСП.

В соответствии с положением о контрольно-счетной палате, заместитель председателя и аудитор назначаются на должности городской Думой по результатам открытого голосования.

Светлана Резник и Елена Фоминцева назначены на должности сроком на 5 лет.

СПРАВКА:

Светлана Александровна Резник родилась 15 января 1971 года. В 1994 году окончила Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева по специальности "Организация механизированной обработки экономической информации". А в 2013 году окончила Московский гуманитарно-экономический институт по специальности "Финансы и кредит".

С 1989 года работала инженером-программистом на предприятиях города Горького, с 1992 по 2000 год занимала должность специалиста 1 категории Центра занятости населения города Дзержинск.

С 2000 по 2006 год работала главным специалистом Отделения федерального казначейства по городу Дзержинску. С 2006 по 2014 год была заместителем начальника отдела информационных технологий департамента финансов, экономики и муниципального заказа администрации г. Дзержинска. С 2014 по 2021 год занимала должность заместителя директора по информированию и межведомственному взаимодействию МБУ "МФЦ" городского округа город Дзержинск. С октября 2021 года по настоящее время является начальником отдела аудита и эффективности использования имущества контрольно-счетной палаты Нижнего Новгорода.

Елена Николаевна Фоминцева родилась 25 июня 1969 года. В 1991 году окончила Горьковский государственный университет им. Н.И. Лобачевского по специальности "Планирование промышленности".

С 1992 года работала в отделе учёта, анализа и налоговой статистики инспекции федеральной налоговой службы по г. Дзержинску. С 2001 по 2022 год была главным специалистом, а затем и заместителем начальника контрольно-ревизионного отдела департамента финансов администрации г. Дзержинска.

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