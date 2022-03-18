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Культура и отдых

Спектакль "Любовь и голуби" покажут 8 июня в нижегородском ТЮЗе

01 мая 2022 16:27  [1] Культура и отдых

Фото: организаторы мероприятия

Спектакль "Любовь и голуби" покажут 8 июня в нижегородском ТЮЗе. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Согласно информации, спектакль "Любовь и голуби" по пьесе Владимира Гуркина в постановке талантливого режиссера Василия Константиновича Мищенко – это настоящий подарок тем, кто с теплотой и любовью относится к одноименному фильму.

"Конечно же, сюжет известен всем, но благодаря игре прекрасных петербургских артистов и режиссерским находкам, придя на спектакль, можно получить новые и яркие впечатления, посмеяться от души и задуматься о настоящих ценностях", - говорится в сообщении организаторов.

В ролях: Народная артистка РФ Раиса Рязанова, Заслуженный артист РСФСР Михаил Жигалов, Заслуженная артистка РФ Ольга Прокофьева, Анатолий Журавлев, Наталья Громушкина и др.

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