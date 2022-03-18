Спектакль "Бывшие" пройдет в КЗ "Юпитер" в Нижнем Новгороде 23 июня Культура и отдых

Фото: организаторы мероприятия

Спектакль "Бывшие" пройдет в КЗ "Юпитер" в Нижнем Новгороде 23 июня. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

"К красотке Ольге и её мужу, успешному адвокату Дмитрию, собирается в гости любящий и очень состоятельный отец. Но вот незадача: Ольга с Дмитрием уже давно в разводе. Мало того, они успели обзавестись новыми семьями и.… оказаться все вместе под одной крышей. Папа недавно перенёс инфаркт — ему категорически нельзя волноваться. Возникает вопрос: существует ли ложь во благо", - отмечается в сообщении организаторов.

В ролях:

Народный артист России Андрей Соколов, Станислав Бондаренко, Кирилл Дыцевич, Евгения Лоза, Анжелика Каширина, Глафира Тарханова

Режиссёр – Владимир Моташнев

Продюсер – Иван Жидков

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