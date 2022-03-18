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Общество

Сбор мусора, кронирование деревьев и откачка вода проходят в рамках месячника по благоустройству в Нижнем Новгороде

05 мая 2022 17:02  [86] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Сбор мусора, кронирование деревьев и откачка вода проходят в рамках месячника по благоустройству в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в администрации города.

Так, в Автозаводском районе подрядные организации работают сегодня на ул. Лескова, Героя Смирнова, Янки Купалы, Тюленина и других. На ул.Дьяконова идет промывка дождеприемных колодцев. Остановочный павильон окрашивают на ул.Рельсовой. Также были окрашены ограждения безопасности на ул.Колхозной, Янки Купалы, Лескова, пр. Ленина и др., а на ул. Краснодонцев, пр. Ильича, пр. Ленина был собран мусор с газонов. 

В Сормовском районе рабочие обрабатывают и удобряют почву у растений в зонах отдыха, отремонтированных в рамках программы "Формирование комфортной городской среды". Также идет очистка прибордюрных полос на ул. Дмитрия Павлова, Вузовской, Коминтерна, Федосеенко, Светлоярской; газоны чистят на ул.Сутырина, Старая Канава, Новосельской, а также на пр. Союзном. 

Как сообщил глава администрации Ленинского района Александр Кулагин, на подведомственной территории пройдет сбор мусора на детских площадках, в сквере "Техноткань", на улицах Дачной, Снежной, Шекспира, проспекте Ленина, 36, 46. Также проводится промывка проезжей части на улицах Чонгарской и Менделеева, окраска ограждения вдоль железнодорожной больницы на улице Даргомыжского и откачка воды с подтопляемых мест.

Сегодня в Приокском районе проходят сбор мусора и восстановление газона на бульварах проспекта Гагарина, на зелёных территориях улиц 40 лет Октября, Кемеровской и Пятигорской, в микрорайоне Щербинки-2. Также ДУК дробит сухие ветки на улицах Бонч-Бруевича и Пятигорской.

В центральной части Нижегородского района, в частности, на территории Гребного канала, Зеленском съезде, улицах Пискунова, Алексеевской, Горького ведется покраска памятников, малых архитектурных форм, ограждений, столбов, ливневых решеток. Кроме того, проводится помывка остановочных павильонов, фасадов домов, тротуаров, а подрядчики очищают прибордюрные полосы, кронируют деревья, собирают и вывозят мусор на общественных пространствах и в микрорайонах. 

В Канавинском районе на улицах Вольской, Вокзальной и дублере улицы Июльских дней дорожные рабочие очищают прибордюрные полосы. На улице Советской проходит мойка тротуаров. На улице Генерала Зимина идет очистка прибордюрных полос, уборка тротуаров, ямочный ремонтом и откачка воды. Также воду откачивают на улице Вольской, а на улице Тонкинской рабочие чистят колодцы. В микрорайоне Гордеевский проходит сбор мусора.

В ночное время прибордюрные полосы были очищены на улицах Сергея Акимова, Гордеевской и Советской. На Московском шоссе проходила мойка колесоотбойного бруса.  Сегодня уборка также проходит в сквере по Ярмарочному проезду, в сквере "Канавинский", в сквере им. А.И. Григорьева, а также в сквере у ДК им. Ленина.

На ул. Куйбышева в Московском районе проводится покраска остановочных павильонов и урн. Также урны окрашиваются на остановках по ул.Березовской, на проспекте Героев и на Бурнаковском проезде. Дорожные рабочие моют колесоотбойный брус на осевой по разделительной полосе на проспекте Героев. Также на улицах Красные Зори и Чаадаева проводится ямочный ремонт, а на ул. Маршала Воронова рабочие фрезеровали участки с целью подготовки к дальнейшему восстановлению дорожного покрытия.

В Советском районе ямочный ремонт уже провели на улицах Рыбинская, Республиканская, Генкиной, Козицкого, Шишкова и Высоковском проезде. Представители подрядной организации использовали 10 тонн горячего асфальта. 

Ранее сообщалось, что месячник по благоустройству продолжается в Нижнем Новгороде в майские праздники.

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Теги:
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