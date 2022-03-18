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Общество

Олег Лавричев: "9 Мая – священная дата для каждого патриота нашего Отечества!"

09 мая 2022 10:19  [1] Общество

Председатель городской Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев поздравил нижегородцев с Днём Победы в Великой Отечественной войне.

"Уважаемые нижегородцы, дорогие ветераны и труженики тыла! От всей души поздравляю вас с 77-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!

9 Мая – священная дата для каждого патриота нашего Отечества! Это день славы, доблести и силы духа нашего народа! Это "праздник со слезами на глазах", объединяющий соотечественников, бережно хранящих память о подвиге русского солдата!

В истории Нижнего Новгорода и России навсегда останется неоценимый вклад горьковчан в победу над фашизмом! На фронтах воевали около 900 тысяч жителей нашей области. В тылу неустанно работали над производством военной техники и вооружения авиастроительный и машиностроительный заводы, а также "Красное Сормово", "ГАЗ" и многие другие. Наш край был одной из ключевых эвакуационных баз для предприятий и сотен тысяч людей из Москвы, Ленинграда, Мурманска, Смоленска и союзных республик. Госпитали приняли более 400 тысяч раненых солдат и офицеров Красной Армии.

В День Победы мы чтим память павших воинов, благодарим ветеранов за жизнь, свободу и независимость нашей Родины. К огромному сожалению, с каждым годом их остается все меньше: в середине апреля скончался последний нижегородский Герой Советского Союза Александр Михайлович Кузнецов...

Вечная память и низкий поклон нашим победителям! Их пример вдохновляет нас на защиту своего Отечества, помощь братским народам в их борьбе за свободу и право быть русскими, жить на своей земле, противостоять геноциду и национализму!

В любую погоду мы идём на парад и несём цветы к Вечному огню. Рассказываем детям о том, как наши предки стояли за Родину и возрождали страну, пережившую вероломное нападение захватчиков.

В этот знаменательный день от всей души желаю всем счастья, крепкого здоровья, семейного благополучия и мирного неба над головой!" - говорится в поздравлении Олега Лавричева.

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Теги:
9 мая День Победы Олег Лавричев
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