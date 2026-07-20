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Общество

Магнитная буря накроет Нижний Новгород

20 июля 2026 17:08 Общество
Магнитная буря накроет Нижний Новгород

Фото: сгенерировано нейросетью

В ближайшие дни жителей Нижнего Новгорода ждет магнитная буря. По прогнозам, геомагнитная обстановка начнет ухудшаться в ночь с 21 на 22 июля.

Как рассказали в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, к Земле приближается поток быстрого солнечного ветра из крупной корональной дыры на Солнце.

Обычно такие образования небольшие, поэтому есть шанс, что поток пройдет мимо планеты. Но в этот раз корональная дыра протянулась от полюса до полюса, поэтому встречи с потоком солнечной плазмы, по словам специалистов, избежать не удастся.

Ожидается, что возмущения магнитного поля Земли продлятся не меньше суток. В пик они могут достичь уровня G1-G2 — это слабые и средние магнитные бури. Вероятность более сильной бури уровня G3 и выше специалисты оценивают примерно в 5%.

По данным сервиса my-calend.ru, геомагнитные колебания будут ощущаться до 25 июля включительно, хотя останутся слабыми.

Врачи советуют метеозависимым людям в эти дни внимательнее относиться к своему самочувствию. По возможности стоит избегать переутомления и сильных стрессов, чтобы снизить влияние магнитной бури на организм.

Ранее сообщалось, что в нижегородском планетарии имени Георгия Гречко стартуют вечерние сеансы (6+).

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Теги:
Астрономия Магнитные бури Прогноз
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