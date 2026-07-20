Магнитная буря накроет Нижний Новгород

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В ближайшие дни жителей Нижнего Новгорода ждет магнитная буря. По прогнозам, геомагнитная обстановка начнет ухудшаться в ночь с 21 на 22 июля.
Как рассказали в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, к Земле приближается поток быстрого солнечного ветра из крупной корональной дыры на Солнце.
Обычно такие образования небольшие, поэтому есть шанс, что поток пройдет мимо планеты. Но в этот раз корональная дыра протянулась от полюса до полюса, поэтому встречи с потоком солнечной плазмы, по словам специалистов, избежать не удастся.
Ожидается, что возмущения магнитного поля Земли продлятся не меньше суток. В пик они могут достичь уровня G1-G2 — это слабые и средние магнитные бури. Вероятность более сильной бури уровня G3 и выше специалисты оценивают примерно в 5%.
По данным сервиса my-calend.ru, геомагнитные колебания будут ощущаться до 25 июля включительно, хотя останутся слабыми.
Врачи советуют метеозависимым людям в эти дни внимательнее относиться к своему самочувствию. По возможности стоит избегать переутомления и сильных стрессов, чтобы снизить влияние магнитной бури на организм.
Ранее сообщалось, что в нижегородском планетарии имени Георгия Гречко стартуют вечерние сеансы (6+).
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