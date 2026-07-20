Партийный десант «ЕР» проверил ход благоустройства общественного пространства протяженностью 1 км в Лыскове Общество

Фото: НРО партии "Единая Россия", архив

В Лыскове проходит второй этап благоустройства общественного пространства на улице Мичурина. Здесь уже появились новые пешеходные и велосипедные дорожки, современное освещение, высажены деревья и кустарники. Активисты «Единой России» в рамках партийного десанта проинспектировали ход работ и оценили промежуточные результаты.

«Очень отрадно, что уже скоро в Лыскове появится новое общественное пространство — место притяжения жителей. Такое преображение территорий возможно только благодаря совместной работе власти и населения. Главное — слышать запросы людей и вовремя реагировать. Для этого „Единая Россия“ пять лет назад сформировала Народную программу, где благоустройство заняло одну из ключевых позиций», — отметил депутат Законодательного собрания Нижегородской области Вячеслав Аксиньин.

На сегодняшний день общая готовность объекта оценивается в 86 процентов. Подрядчики устраняют замечания и завершают монтаж малых архитектурных форм.

«Мы видим, что основные элементы уже смонтированы, озеленение выполнено почти на 90 процентов. Есть небольшое отставание от графика — примерно на три-четыре недели. Но я уверен, что подрядчик всё устранит, и в этом году мы получим готовый проект. Уже сейчас жители с удовольствием катаются по велодорожкам и гуляют по освещённым тротуарам», — рассказал глава Лысковского муниципального округа, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Александр Кочмарев.

По замыслу авторов проекта, локация должна стать точкой притяжения для вечерних прогулок. На детской площадке смонтированы канат на столбиках, качели с навесом и лесенки-лабиринты. Для юных лысковчан установили интерактивное оборудование — ручной экскаватор, шахматные столы и развивающие панели «Крестики-нолики» и «Четыре в ряд».

«Этот сквер уже стал для нашей семьи настоящим местом притяжения. Здесь отличные велодорожки — с удовольствием катаемся все вместе, а дети с радостью проводят время на современной площадке и качелях. Видно, как пространство буквально преображается на глазах. Теперь с нетерпением ждём полного завершения работ, чтобы в полной мере насладиться обновлённым сквером», — поделился местный житель Алексей Алешин.

Особое внимание уделено зоне будущего кафе: уже готовы остов здания и кровля. В ближайшее время здесь появятся бетонные столики, окружённые пуфиками.

Также на территории сквера разместят информационные столбы с указателями, установят дополнительные велопарковки, а в рамках цифровизации пространства в сквере развернут точки Wi-Fi и установят несколько десятков камер видеонаблюдения.

Все работы подрядчики должны завершить до конца августа.

Напомним, проект «Городская среда» направлен на создание современной, комфортной и безопасной городской среды, благоустройство дворов и общественных пространств с обязательным участием жителей в принятии решений. Проект основан на наказах избирателей и является частью Народной программы «Единой России».