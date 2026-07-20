Офтальмологи объяснили, как синдром сухого глаза убивает зрение и чем его лечить Общество

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Каждый хотя бы раз сталкивался с ощущением сухости, покраснением или жжением в глазах, списывая это на усталость или сухой воздух. Однако за этими симптомами может скрываться синдром сухого глаза. О причинах его возникновения и группах риска 360.ru рассказал профессор, доктор медицинских наук, врач-офтальмолог Вячеслав Куренков.

Что такое синдром сухого глаза и его симптомы

Эксперт отметил, что в последние годы количество случаев синдрома сухого глаза значительно возросло, и это напоминает эпидемию в современном мире.

По его словам, глазу необходимо постоянное увлажнение. В организме существует система наружных желёз, вырабатывающих трёхслойную жидкость. Верхний слой предотвращает испарение, средний — водянистый, а нижний — адгезивный, удерживающий слезу на поверхности глаза. Если эта система не работает должным образом, глаз может испытывать дискомфорт.

«Начнут развиваться те или иные заболевания его передней поверхности. Одним из таких заболеваний как раз является синдром сухого глаза», — объяснил доктор.

Куренков назвал типичные симптомы синдрома: покрасневшие глаза по утрам, ощущение песка или соринки, которое не проходит в течение дня.

Причины синдрома сухого глаза

Вячеслав Куренков объяснил, что синдром чаще всего встречается у пожилых людей из-за гормональных изменений. Однако в последние годы его стали выявлять даже у школьников и студентов, особенно при приеме препаратов, блокирующих работу слёзных желёз.

Врач-офтальмолог Ольга Васильева добавила, что существует подвид синдрома сухого глаза — компьютерный синдром, вызванный длительным использованием гаджетов и компьютеров. Когда человек долго фокусируется на экране, он реже моргает, что приводит к высыханию слизистой оболочки. Если это продолжается месяцами, слизистая адаптируется к более сухим условиям.

Васильева также упомянула, что нахождение в кондиционируемых или пыльных помещениях, а также сухой воздух могут способствовать развитию синдрома. Некоторые лекарства, например, капли для лечения глаукомы, также могут вызывать сухость глаз. Регулярный приём таблеток, особенно гормональных препаратов (преднизолон, метипред) и системных ретиноидов, может привести к атрофии жировых желёз в веках, что снижает выработку жирового секрета для слезы.

Кроме того, приём статинов может негативно влиять на сосудистый тонус и питание тканей, что со временем приводит к изменению состояния слизистых оболочек, включая глаз.

Как избавиться от синдрома сухого глаза

При появлении сухости, ощущения соринки или дискомфорта следует обратиться к офтальмологу для консультации и назначения правильного лечения. Вячеслав Куренков подчеркнул, что лечение синдрома сухого глаза должно проводиться под наблюдением врача, а самолечение может быть опасным.

Врач объяснил, что глаз воспринимает внешнюю жидкость как избыток слез и начинает блокировать секрецию желёз еще больше, что усугубляет состояние. Для диагностики и лечения используются специальные системы, позволяющие выявить проблему и назначить эффективное лечение.

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