Новые правила выдачи медицинских справок введут в России
"Почта России" заработает по-новому в Нижегородской области
На каком этапе находится проект оперного театра на Гребном канале
Появилась онлайн-карта по наличию бензина в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
20 июля 2026 17:30
Нижегородское минэкологии проверяет озеро Ягодное после массовой гибели рыбы
20 июля 2026 17:23
Глеб Никитин проверил ремонт школ и ЦРБ в Дивеевском округе
20 июля 2026 17:12
Партийный десант «ЕР» проверил ход благоустройства общественного пространства протяженностью 1 км в Лыскове
20 июля 2026 17:08
Магнитная буря накроет Нижний Новгород
20 июля 2026 16:43
Праздник спорта ЛУКОЙЛа за полярным кругом
20 июля 2026 16:30
Офтальмологи объяснили, как синдром сухого глаза убивает зрение и чем его лечить
20 июля 2026 16:15
Конечную остановку нижегородского автобуса №92 перенесут на Яблоневую
20 июля 2026 15:59
Автобус №115 в Нижнем Новгороде будет ходить дольше
20 июля 2026 15:44
Нижний Новгород направил 2,2 млрд на подготовку школ и детсадов к 1 сентября
20 июля 2026 15:28
Светофоры в центре Нижнего Новгорода обновят за 60,6 млн рублей
Общество

Офтальмологи объяснили, как синдром сухого глаза убивает зрение и чем его лечить

20 июля 2026 16:30 Общество
Офтальмологи объяснили, как синдром сухого глаза убивает зрение и чем его лечить

Фото: Кира Мишина

Каждый хотя бы раз сталкивался с ощущением сухости, покраснением или жжением в глазах, списывая это на усталость или сухой воздух. Однако за этими симптомами может скрываться синдром сухого глаза. О причинах его возникновения и группах риска 360.ru рассказал профессор, доктор медицинских наук, врач-офтальмолог Вячеслав Куренков.

Что такое синдром сухого глаза и его симптомы

Эксперт отметил, что в последние годы количество случаев синдрома сухого глаза значительно возросло, и это напоминает эпидемию в современном мире.

По его словам, глазу необходимо постоянное увлажнение. В организме существует система наружных желёз, вырабатывающих трёхслойную жидкость. Верхний слой предотвращает испарение, средний — водянистый, а нижний — адгезивный, удерживающий слезу на поверхности глаза. Если эта система не работает должным образом, глаз может испытывать дискомфорт.

«Начнут развиваться те или иные заболевания его передней поверхности. Одним из таких заболеваний как раз является синдром сухого глаза», — объяснил доктор.

Куренков назвал типичные симптомы синдрома: покрасневшие глаза по утрам, ощущение песка или соринки, которое не проходит в течение дня.

Причины синдрома сухого глаза

Вячеслав Куренков объяснил, что синдром чаще всего встречается у пожилых людей из-за гормональных изменений. Однако в последние годы его стали выявлять даже у школьников и студентов, особенно при приеме препаратов, блокирующих работу слёзных желёз.

Врач-офтальмолог Ольга Васильева добавила, что существует подвид синдрома сухого глаза — компьютерный синдром, вызванный длительным использованием гаджетов и компьютеров. Когда человек долго фокусируется на экране, он реже моргает, что приводит к высыханию слизистой оболочки. Если это продолжается месяцами, слизистая адаптируется к более сухим условиям.

Васильева также упомянула, что нахождение в кондиционируемых или пыльных помещениях, а также сухой воздух могут способствовать развитию синдрома. Некоторые лекарства, например, капли для лечения глаукомы, также могут вызывать сухость глаз. Регулярный приём таблеток, особенно гормональных препаратов (преднизолон, метипред) и системных ретиноидов, может привести к атрофии жировых желёз в веках, что снижает выработку жирового секрета для слезы.

Кроме того, приём статинов может негативно влиять на сосудистый тонус и питание тканей, что со временем приводит к изменению состояния слизистых оболочек, включая глаз.

Как избавиться от синдрома сухого глаза

При появлении сухости, ощущения соринки или дискомфорта следует обратиться к офтальмологу для консультации и назначения правильного лечения. Вячеслав Куренков подчеркнул, что лечение синдрома сухого глаза должно проводиться под наблюдением врача, а самолечение может быть опасным.

Врач объяснил, что глаз воспринимает внешнюю жидкость как избыток слез и начинает блокировать секрецию желёз еще больше, что усугубляет состояние. Для диагностики и лечения используются специальные системы, позволяющие выявить проблему и назначить эффективное лечение.

Ранее офтальмолог Егоров предупредил, что катаракта теперь поражает даже молодых.

У НИА «Нижний Новгород» есть каналы в Telegram и MAX. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Врачи Здоровье Медицина и здоровье
Поделиться:
Новости по теме
05 июля 2026 17:56
Нижегородские врачи вернули зрение 90-летней пациентке
29 июня 2026 15:04
Офтальмолог Егоров предупредил об опасности купания в пруду в линзах
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
«Зенит» вырвал победу над «Спартаком» в Суперкубке России: фоторепортаж
19 июля 2026 10:00
«Зенит» вырвал победу над «Спартаком» в Суперкубке России: фоторепортаж
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных